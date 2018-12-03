Марадона знову потрапив у скандал, ледь не влаштувавши бійку (відео)



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Дієго Марадона (у центрі) Фото з сайту ad.nl

У легенди футболу стався конфлікт з уболівальниками у Мексиці

Дієго Марадона ледь не вплутався у бійку з фанатами.

Про це передає Vesti.kz з посиланням на Milenio.

Знаменитий у минулому аргентинський футболіст, а нині тренер мексиканського «Дорадос де Сіналоа», спробував вдарити одного з уболівальників після матчу своєї команди.

У матчі-відповіді за вихід до першого за значущістю дивізіону команда Марадони програла і не змогла домогтися підвищення у класі.

Фанати почали ображати зірку футболу за такий результат. Аргентинець вирішив відповісти і спробував вдарити одного з уболівальників, але його зупинили.

Нагадаємо, раніше Дієго Марадона відповів на критику щодо вживання наркотиків.