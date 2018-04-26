Матч 16-річних хокеїстів з Росії та Словаччини завершився грандіозною бійкою (відео)
- 26 Квiтня, 08:41
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Розсилка
Дітлахи не забудуть виїзд у Могильов
Епічною чином завершився матч «Русь» (Росія) – «Банська Бистриця» (Словаччина) на турнірі «Кубок перемоги-2018» для гравців 2002 року народження.
За рахунку 2:1 на користь словацької команди між двома хокеїстами спалахнув жорсткий конфлікт.
Судді розняли хлопців, але слідом біля лавки «Банськи» пристрасті спалахнули з новою силою.
Під час побоїща дісталося навіть тренерам, інформує eurosport.ru.
Арбітри не оцінили бойовий настрій учасників і скасували зустріч. Команди не дограли навіть перший період.
Жесть. Драка между командами ХК Русь и Banská Bystrica на турнире в Могилеве— ХК Гомель-2003 (@gomel2003) 22 квітня 2018 р.
Словакия выигрывала 1:2, но матчу не суждено было завершиться из-за увода команд. pic.twitter.com/QXKGXzREFz
Турнір проходив у білоруському Могильові.