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    Матч 16-річних хокеїстів з Росії та Словаччини завершився грандіозною бійкою (відео)

    Дітлахи не забудуть виїзд у Могильов
    Епічною чином завершився матч «Русь» (Росія) – «Банська Бистриця» (Словаччина) на турнірі «Кубок перемоги-2018» для гравців 2002 року народження. За рахунку 2:1 на користь словацької команди між двома хокеїстами спалахнув жорсткий конфлікт. Судді розняли хлопців, але слідом біля лавки
    • 26 Квiтня, 08:41
    • Розсилка

    Дітлахи не забудуть виїзд у Могильов

    Епічною чином завершився матч «Русь» (Росія) – «Банська Бистриця» (Словаччина) на турнірі «Кубок перемоги-2018» для гравців 2002 року народження.

    За рахунку 2:1 на користь словацької команди між двома хокеїстами спалахнув жорсткий конфлікт.

    Судді розняли хлопців, але слідом біля лавки «Банськи» пристрасті спалахнули з новою силою.

    Під час побоїща дісталося навіть тренерам, інформує eurosport.ru.

    Арбітри не оцінили бойовий настрій учасників і скасували зустріч. Команди не дограли навіть перший період.

    Турнір проходив у білоруському Могильові.

    Росія Словаччина бійка хокей
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