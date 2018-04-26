Матч 16-річних хокеїстів з Росії та Словаччини завершився грандіозною бійкою (відео)

Дітлахи не забудуть виїзд у Могильов

Епічною чином завершився матч «Русь» (Росія) – «Банська Бистриця» (Словаччина) на турнірі «Кубок перемоги-2018» для гравців 2002 року народження. За рахунку 2:1 на користь словацької команди між двома хокеїстами спалахнув жорсткий конфлікт. Судді розняли хлопців, але слідом біля лавки