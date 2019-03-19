Новіцкі обійшов Чемберлена і вийшов на шосте місце за набраними очками в історії НБА



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Дірк Новіцкі

Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31 424

Форвард «Даллас Маверікс» Дірк Новіцкі в домашньому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Нью-Орлеан Пеліканс» (125:129 ОТ) набрав 8 очок, віддав 2 результативні передачі і зробив 1 підбирання за 12 хвилин ігрового часу.

Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31424. Це дозволило 40-річному німецькому ветерану обійти легендарного центрового Уїлта Чемберлена (31 419) і посісти шосте місце в списку найрезультативніших гравців в історії ліги.

Лідери за набраними очками в історії НБА

1. Карім Абдул-Джаббар - 38 387

2. Карл Мелоун - 36 928

3. Кобі Брайант - 33 643

4. Леброн Джеймс - 32 439

5. Майкл Джордан - 32 292

6. Дірк Новіцкі - 31 424

7. Уїлт Чемберлен - 31 419

8. Шакіл О'Ніл - 28 596

9. Мозес Мелоун - 27 409

10. Елвін Хейз - 27 313.

Джерело: Чемпионат.com