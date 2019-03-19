Новіцкі обійшов Чемберлена і вийшов на шосте місце за набраними очками в історії НБА
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Розсилка
Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31 424
Форвард «Даллас Маверікс» Дірк Новіцкі в домашньому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Нью-Орлеан Пеліканс» (125:129 ОТ) набрав 8 очок, віддав 2 результативні передачі і зробив 1 підбирання за 12 хвилин ігрового часу.
Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31424. Це дозволило 40-річному німецькому ветерану обійти легендарного центрового Уїлта Чемберлена (31 419) і посісти шосте місце в списку найрезультативніших гравців в історії ліги.
Лідери за набраними очками в історії НБА
1. Карім Абдул-Джаббар - 38 387
2. Карл Мелоун - 36 928
3. Кобі Брайант - 33 643
4. Леброн Джеймс - 32 439
5. Майкл Джордан - 32 292
6. Дірк Новіцкі - 31 424
7. Уїлт Чемберлен - 31 419
8. Шакіл О'Ніл - 28 596
9. Мозес Мелоун - 27 409
10. Елвін Хейз - 27 313.
Джерело: Чемпионат.com