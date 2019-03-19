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    Новіцкі обійшов Чемберлена і вийшов на шосте місце за набраними очками в історії НБА

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    Дірк Новіцкі - Новіцкі обійшов Чемберлена і вийшов на шосте місце за набраними очками в історії НБА
    Дірк Новіцкі

    Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31 424

    Форвард «Даллас Маверікс» Дірк Новіцкі в домашньому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Нью-Орлеан Пеліканс» (125:129 ОТ) набрав 8 очок, віддав 2 результативні передачі і зробив 1 підбирання за 12 хвилин ігрового часу.

    Новіцкі довів загальну кількість набраних очок за кар'єру до 31424. Це дозволило 40-річному німецькому ветерану обійти легендарного центрового Уїлта Чемберлена (31 419) і посісти шосте місце в списку найрезультативніших гравців в історії ліги.

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    1. Карім Абдул-Джаббар - 38 387

    2. Карл Мелоун - 36 928

    3. Кобі Брайант - 33 643

    4. Леброн Джеймс - 32 439

    5. Майкл Джордан - 32 292

    6. Дірк Новіцкі - 31 424

    7. Уїлт Чемберлен - 31 419

    8. Шакіл О'Ніл - 28 596

    9. Мозес Мелоун - 27 409

    10. Елвін Хейз - 27 313.

    Джерело: Чемпионат.com

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