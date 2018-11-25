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    Прем'єр-ліга України. «Олімпік» у Києві зіграв внічию із «Зорею» (відео)

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    Олімпік і Зоря переможця не виявили - Прем'єр-ліга України. «Олімпік» у Києві зіграв внічию із «Зорею» (відео)
    Олімпік і Зоря переможця не виявили

    Всі голи були забиті у другому таймі

    «Олімпік» в Києві зіграв внічию з «Зорею» (1:1) в межах 16-го туру Прем'єр-ліги України.

    Рахунок в матчі відкрив захисник «Зорі» Віталій Вернидуб на 50-й хвилині.

    Вже через 9 хвилин Віталій Балашов зрівняв рахунок з пенальті.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 16-го туру

    «Олімпік» - «Зоря» 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 - Вернидуб (50), 1:1 - Балашов (59, пен)

    «Олімпік»: Махновський, Зубейко (Тейшейра, 61), Кравченко, Гришко, Вакуленко, Гай (Дегтярьов, 77), Пасіч, Політило (Цимбалюк, 66), Ксьонз, Балашов, Шиндер.

    «Зоря»: Луїс Філіпе, Вернидуб, Гордієнко, Сваток, Тимчик (Луньов, 34), Майборода (Громов, 46), Хомченовський, Сілас, Караваєв, Арвеладзе (Харатін, 61), Михайличенко

    Попередження: Михайличенко (56), Тейшейра (84), Дегтярьов (87), Шиндер (89), Кравченко (90), Балашов (90).

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