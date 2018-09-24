Суперник не зможе, захисник допоможе: епічний автогол з чемпіонату Японії (відео)



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Фото ФК «Сімідзу»

У Японії забили, можливо, один з найкурйозніших автоголів сезону

У матчі чемпіонату Японії з футболу між клубами «Сімідзу» та «Гамба Осака» відбувся курйозний автогол

На 28-й секунді захисник «Сімідзу» Юго Тацута, намагаючись винести м'яч з лінії воріт, випадково відправив круглого у власні ворота.

У підсумку клуб невдахи цієї зустрічі поступився у домашньому матчі з рахунком 1:2.

У турнірній таблиці чемпіонату Японії «Сімідзу» займає десяте місце, а «Гамба Осака» знаходиться на передостанній сходинці.