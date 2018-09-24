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    Суперник не зможе, захисник допоможе: епічний автогол з чемпіонату Японії (відео)

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    Фото ФК &laquo;Сімідзу&raquo; - Суперник не зможе, захисник допоможе: епічний автогол з чемпіонату Японії (відео)
    Фото ФК «Сімідзу»

    У Японії забили, можливо, один з найкурйозніших автоголів сезону

    У матчі чемпіонату Японії з футболу між клубами «Сімідзу» та «Гамба Осака» відбувся курйозний автогол

    На 28-й секунді захисник «Сімідзу» Юго Тацута, намагаючись винести м'яч з лінії воріт, випадково відправив круглого у власні ворота.

    У підсумку клуб невдахи цієї зустрічі поступився у домашньому матчі з рахунком 1:2.

    У турнірній таблиці чемпіонату Японії «Сімідзу» займає десяте місце, а «Гамба Осака» знаходиться на передостанній сходинці.

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