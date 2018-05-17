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    Світоліна грає з росіянкою на турнірі у Римі. Відео-трансляція наживо

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    Еліна Світоліна. Фото Jimmie48 Photography
    Еліна Світоліна. Фото Jimmie48 Photography

    Наразі триває вирішальний третій сет

    У поєдинку третього кола турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна грає з росіянкою Дар’єю Касаткіною.

    Українка досить несподівано програла «під нуль» перший сет.

    Після цього, у другому, Світоліній вдалося переломити хід зустрічі – 6:3.

    Наразі у матчі триває третій сет:

    Раніше тенісистки зустрічалися тричі, й українка жодного разу не програла.

    теніс Еліна Світоліна Італія
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