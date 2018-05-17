Світоліна грає з росіянкою на турнірі у Римі. Відео-трансляція наживо
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Еліна Світоліна. Фото Jimmie48 Photography
Наразі триває вирішальний третій сет
У поєдинку третього кола турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна грає з росіянкою Дар’єю Касаткіною.
Українка досить несподівано програла «під нуль» перший сет.
Після цього, у другому, Світоліній вдалося переломити хід зустрічі – 6:3.
Наразі у матчі триває третій сет:
Раніше тенісистки зустрічалися тричі, й українка жодного разу не програла.