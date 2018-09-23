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    «Тоттенгем», «Мачестер Сіті» та «Ліверпуль» синхронно здобули перемоги (відео)

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    Фото взяте з сайту bkru.co - «Тоттенгем», «Мачестер Сіті» та «Ліверпуль» синхронно здобули перемоги (відео)
    Фото взяте з сайту bkru.co

    Шостий тур чемпіонату англійської прем'єр-ліги проходить без несподіванок

    Фаворити здобули впевнені перемоги. «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді познущався з «Кардіффа», забивши п'ять сухих м'ячів у ворота аутсайдера чемпіонату. Сам Олександр до заявки на гру не потрапив.

    Потішив своїх вболівальників і «Ліверпуль». Підопічні Юргена Клоппа вдома переграли «Саутгемптон». Рахунок матчу 3:0. 

    «Тоттенгем» на виїзді забив на гол більше у ворота «Брайтона» - 2:1. 

    «Фулгем» і «Вотфорд» розійшлися миром. Рахунок матчу 1:1.

    Єдиною командою, яка несподівано зазнала втрати очок, став «Манчестер Юнайтед». Підопічні Жозе Моурінью не впоралися зі скромним «Вулвергемптоном». «Червоні дияволи» розписали з гостями результативну нічию - 1:1. 

    А вже сьогодні відбудеться найцікавішій поєдинок для українських вболівальників. «Вест Гем» Андрія Ярмоленка прийматиме вдома лондонських «аристократів». Матч «Вест Гем» - «Челсі» розпочнеться о 15:30 за Києвом. 

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко
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