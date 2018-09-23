«Тоттенгем», «Мачестер Сіті» та «Ліверпуль» синхронно здобули перемоги (відео)



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Фото взяте з сайту bkru.co

Шостий тур чемпіонату англійської прем'єр-ліги проходить без несподіванок

Фаворити здобули впевнені перемоги. «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді познущався з «Кардіффа», забивши п'ять сухих м'ячів у ворота аутсайдера чемпіонату. Сам Олександр до заявки на гру не потрапив.

Потішив своїх вболівальників і «Ліверпуль». Підопічні Юргена Клоппа вдома переграли «Саутгемптон». Рахунок матчу 3:0.

«Тоттенгем» на виїзді забив на гол більше у ворота «Брайтона» - 2:1.

«Фулгем» і «Вотфорд» розійшлися миром. Рахунок матчу 1:1.

Єдиною командою, яка несподівано зазнала втрати очок, став «Манчестер Юнайтед». Підопічні Жозе Моурінью не впоралися зі скромним «Вулвергемптоном». «Червоні дияволи» розписали з гостями результативну нічию - 1:1.

А вже сьогодні відбудеться найцікавішій поєдинок для українських вболівальників. «Вест Гем» Андрія Ярмоленка прийматиме вдома лондонських «аристократів». Матч «Вест Гем» - «Челсі» розпочнеться о 15:30 за Києвом.