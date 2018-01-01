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    У Пхьончхані урочисто відкрили олімпійське селище (відео)

    Усе готове до того, що прийняти спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді-2018
    У четвер, 1 лютого за участю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха у Пхьончхані урочисто відкрили олімпійське селище. Оглянувши номери, Томас Бах зауважив, що вони зручні та просторі, атлети мають почуватись у них дуже добре, інформує офіційний сайт НОК України. «Олімпійське селище – місце для спортсменів і
    • Сьогодні, 22:31
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    Усе готове до того, що прийняти спортсменів, які братимуть участь в Олімпіаді-2018

    У четвер, 1 лютого за участю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха у Пхьончхані урочисто відкрили олімпійське селище.

    Оглянувши номери, Томас Бах зауважив, що вони зручні та просторі, атлети мають почуватись у них дуже добре, інформує офіційний сайт НОК України.

    «Олімпійське селище – місце для спортсменів і кожного олімпійця. Тут оживає олімпійський дух», - сказав президент МОК.

    Як зазвичай на зимових Іграх, для проживання спортсменів зведено два олімпійські селища – у Пхьончхані (гірський кластер) та у Каннині (на узбережжі), які відповідатимуть усім вимогам для комфортного перебування атлетів протягом усього часу змагань.

    За доброю традицією, всі будівлі, які протягом 16 днів служитимуть справжньою домівкою для учасників з-понад 90 країн, після Ігор отримають нових власників – місцеве населення, яке вже придбало ці квартири.

    В урочистій церемонії відкриття селища взяла участь і шеф-місії збірної команди України на XXIII зимові Олімпійські ігри Анна Сорокіна.

    Олімпійські Ігри Олімпіада Томас Бах МОК Олімпійське селище
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