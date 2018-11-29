У Росії тренер з єдиноборств під час заняття ногою вдарив дитину в обличчя (відео)



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Фото: pixabay.com

У підмосковному Наро-Фомінську закрили секцію з кудо, де тренер скоїв кричущий вчинок

Слідчі перевіряють інформацію про те, що тренер спортивної секції вдарив дитину ногою у підмосковному Наро-Фомінську.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Головне слідче управління по Московській області.

«27 листопада в ефірі одного з федеральних телеканалів вийшов сюжет про те, що у місті Наро-Фомінськ в одній із спортивних секцій тренер застосував по відношенню до дитини фізичну силу, таким чином покаравши хлопчика за помилку. За даним повідомленням ЗМІ слідчим відділом організовано проведення дослідчої перевірки», - повідомило джерело.

Уповноважений з прав дитини у Московській області зазначила, що цей випадок стався ще у березні 2018 року.

«Ми розбирали цей випадок. Кримінальну справу не завели тоді», - сказала вона.

За словами уповноваженої, наразі цей тренер працює у приватній секції.

Як зазначають ЗМІ, хлопчик вирішив піти після бою у секції з однолітком, після чого тренер підкликав дитину до себе та вдарив ногою по голові.

Нагадаємо, чемпіон Національної баскетбольної асоціації потрапив у ДТП.