  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    У Росії тренер з єдиноборств під час заняття ногою вдарив дитину в обличчя (відео)

    • Розсилка
    У Росії тренер з єдиноборств під час заняття ногою вдарив дитину в обличчя (відео)
    Фото: pixabay.com

    У підмосковному Наро-Фомінську закрили секцію з кудо, де тренер скоїв кричущий вчинок

    Слідчі перевіряють інформацію про те, що тренер спортивної секції вдарив дитину ногою у підмосковному Наро-Фомінську.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Головне слідче управління по Московській області.

    «27 листопада в ефірі одного з федеральних телеканалів вийшов сюжет про те, що у місті Наро-Фомінськ в одній із спортивних секцій тренер застосував по відношенню до дитини фізичну силу, таким чином покаравши хлопчика за помилку. За даним повідомленням ЗМІ слідчим відділом організовано проведення дослідчої перевірки», - повідомило джерело.

    Уповноважений з прав дитини у Московській області зазначила, що цей випадок стався ще у березні 2018 року.

    «Ми розбирали цей випадок. Кримінальну справу не завели тоді», - сказала вона.

    За словами уповноваженої, наразі цей тренер працює у приватній секції.

    Як зазначають ЗМІ, хлопчик вирішив піти після бою у секції з однолітком, після чого тренер підкликав дитину до себе та вдарив ногою по голові.

    Нагадаємо, чемпіон Національної баскетбольної асоціації потрапив у ДТП.

    Росія скандал єдиноборства тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ