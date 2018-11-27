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    Відео

    Чемпіон Національної баскетбольної асоціації потрапив у ДТП. Відео аварії

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    Чемпіон Національної баскетбольної асоціації потрапив у ДТП. Відео аварії

    Сам Стефен Каррі не постраждав

    У мережі з'явився відеозапис аварії за участю гравця чинного чемпіона Національної баскетбольної асоціації (NBA) «Голден Стейт» Стефена Каррі.

    Американський баскетболіст потрапив у ДТП ще 24 листопада в Окленді.

    Каррі був за кермом Porsche, коли у нього по черзі врізалися два інших автомобіля.

    У результаті аварії ніхто не постраждав.

    Наразі Стівен Каррі продовжує відновлюватися після травми м'яза паху, яку отримав у матчі проти «Мілуокі» 9 листопада.

    У цьому сезоні його середня результативність становить 29.5 очка.


    Стефен Каррі – триразовий чемпіон НБА у складі «Голден Стейт» (2015, 2017, 2018) та дворазовий MVP (2015, 2016).

    ДТП NBA баскетбол НБА
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