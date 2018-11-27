Чемпіон Національної баскетбольної асоціації потрапив у ДТП. Відео аварії



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Сам Стефен Каррі не постраждав

У мережі з'явився відеозапис аварії за участю гравця чинного чемпіона Національної баскетбольної асоціації (NBA) «Голден Стейт» Стефена Каррі.

Американський баскетболіст потрапив у ДТП ще 24 листопада в Окленді.

Каррі був за кермом Porsche, коли у нього по черзі врізалися два інших автомобіля.

У результаті аварії ніхто не постраждав.

Наразі Стівен Каррі продовжує відновлюватися після травми м'яза паху, яку отримав у матчі проти «Мілуокі» 9 листопада.

У цьому сезоні його середня результативність становить 29.5 очка.

Стефен Каррі – триразовий чемпіон НБА у складі «Голден Стейт» (2015, 2017, 2018) та дворазовий MVP (2015, 2016).