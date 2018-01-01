Удар Світоліної потрапив в топ-5 дня Australian Open (відео)
- Вчора, 22:38
-
Розсилка
Еліна Світоліна. Фото: WTA
Удар українки зайняв четверту сходинку
Удар першої ракетки України Еліни Світоліної у зустрічі з Елізою Мертенс (4:6, 0:6) став одним з найкращих під час дев'ятого ігрового дня Australian Open.
Точний удар четвертого номера світового рейтингу зайняв четверте місце.
У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018.
Путівку у півфінал перша ракетка України виборювала у протистоянні з Елізе Мертенс з Бельгії, яка займала на момент зустрічі 37-е місце у рейтингу WTA.
Втім, українська тенісистка поступилася у двох сетах.