  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Удар Світоліної потрапив в топ-5 дня Australian Open (відео)

    Удар українки зайняв четверту сходинку
    Удар першої ракетки України Еліни Світоліної у зустрічі з Елізою Мертенс (4:6, 0:6) став одним з найкращих під час дев'ятого ігрового дня Australian Open. Точний удар четвертого номера світового рейтингу зайняв четверте місце. У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018. Путівку у
    • Вчора, 22:38
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: WTA
    Еліна Світоліна. Фото: WTA

    Удар українки зайняв четверту сходинку

    Удар першої ракетки України Еліни Світоліної у зустрічі з Елізою Мертенс (4:6, 0:6) став одним з найкращих під час дев'ятого ігрового дня Australian Open.

    Точний удар четвертого номера світового рейтингу зайняв четверте місце.

    У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018.

    Путівку у півфінал перша ракетка України виборювала у протистоянні з Елізе Мертенс з Бельгії, яка займала на момент зустрічі 37-е місце у рейтингу WTA.

    Втім, українська тенісистка поступилася у двох сетах.

    теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ