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    Українець Михайлюк знову провів відмінний матч в американському чемпіонаті (відео)

    Цього разу український баскетболіст набрав 23 очки
    Український атакуючий захисник «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк провів результативний матч проти «Айови Стейт Сайклонз». А його команда виграла з рахунком 83:78, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Михайлюк реалізував шість триочкових з дев’яти, причому три з них – за перші півтори хвилини
    • Сьогодні, 13:25
    • Розсилка
    Святослав Михайлюк в атаці
    Святослав Михайлюк в атаці

    Цього разу український баскетболіст набрав 23 очки

    Український атакуючий захисник «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк провів результативний матч проти «Айови Стейт Сайклонз».

    А його команда виграла з рахунком 83:78, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Михайлюк реалізував шість триочкових з дев’яти, причому три з них – за перші півтори хвилини матчу.

    Українець закинув вісім з 13-ти кидків з гри, набравши у підсумку 23 очки. Також в активі Михайлюка три підбирання, одна передача, блок-шот і перехоплення.

    У нинішньому сезоні Михайлюк у середньому набирає 16,5 очка за матч, робить 4,1 підбирання та 2,8 передачі.

    Нагадаємо, у попередньому поєдинку українець набрав 20 очок.

    США баскетбол
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