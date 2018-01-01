Українець Михайлюк знову провів відмінний матч в американському чемпіонаті (відео)
- Сьогодні, 13:25
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Розсилка
Святослав Михайлюк в атаці
Цього разу український баскетболіст набрав 23 очки
Український атакуючий захисник «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк провів результативний матч проти «Айови Стейт Сайклонз».
А його команда виграла з рахунком 83:78, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Михайлюк реалізував шість триочкових з дев’яти, причому три з них – за перші півтори хвилини матчу.
Українець закинув вісім з 13-ти кидків з гри, набравши у підсумку 23 очки. Також в активі Михайлюка три підбирання, одна передача, блок-шот і перехоплення.
У нинішньому сезоні Михайлюк у середньому набирає 16,5 очка за матч, робить 4,1 підбирання та 2,8 передачі.
Нагадаємо, у попередньому поєдинку українець набрав 20 очок.