Черговий вдалий матч українця Михайлюка в NCAA і перемога «Канзас» (відео)

Цього разу український баскетболіст набрав 20 очок

Українець Святослав Михайлюк, який вже четвертий рік захищає кольори університету Канзасу в NCAA, допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу над Техаським християнським університетом. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. «Канзас» краще розпочав матч і захопив лідерство, яке, проте розгубив по ходу матчу,



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Святослав Михайлюк

Цього разу український баскетболіст набрав 20 очок

Українець Святослав Михайлюк, який вже четвертий рік захищає кольори університету Канзасу в NCAA, допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу над Техаським християнським університетом.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

«Канзас» краще розпочав матч і захопив лідерство, яке, проте розгубив по ходу матчу, коли за п’ять хвилин до завершення гри словак Владислав Бродзіански влучив з-за дуги та вивів свою команду вперед.

Після цього деякий час на паркеті була рівна гра, до того моменту поки саме українець не влучив триочковий і не розпочав переможний міні-ривок для власної команди.

Загалом у матчі Сві провів на паркеті 38 хвилин, за які набрав 20 очок (5/7 триочкові, 2/5 двоочкові), віддав шість передач та зібрав чотири підбирання.

Наступний матч «Джейгокс» проведуть вдома 10 січня проти «Айови Стейт».