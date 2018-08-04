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    В MMA відбувся найбезглуздіший бій, який протривав усього півхвилини (відео)

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    В MMA відбувся найбезглуздіший бій, який протривав усього півхвилини (відео)

    Абу Дей Алі невиразно переміг Мітча Агуяра

    У Ньюпорті у межах турніру LFA 46 відбувся один з найбільш безглуздих боїв MMA.

    Поєдинок між Абу Дей Алі та Мітчем Агуяром тривав лише 31 секунду.

    Бій ряснів від безладних ударів і безглуздими нокдаунами, а суперники не відрізнялися видатною технікою.

    У підсумку зустріч завершилася стрімким нокаутом.

    Переможцем бою став Абу Дей Алі, який намагався відсвяткувати перемогу, стрибнувши на огорожу Октагон, але йому це не вдалося, повідомляє «Р-Спорт».

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