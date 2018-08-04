В MMA відбувся найбезглуздіший бій, який протривав усього півхвилини (відео)
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Абу Дей Алі невиразно переміг Мітча Агуяра
У Ньюпорті у межах турніру LFA 46 відбувся один з найбільш безглуздих боїв MMA.
Поєдинок між Абу Дей Алі та Мітчем Агуяром тривав лише 31 секунду.
Бій ряснів від безладних ударів і безглуздими нокдаунами, а суперники не відрізнялися видатною технікою.
У підсумку зустріч завершилася стрімким нокаутом.
Переможцем бою став Абу Дей Алі, який намагався відсвяткувати перемогу, стрибнувши на огорожу Октагон, але йому це не вдалося, повідомляє «Р-Спорт».
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