Верняєв: Росіяни пропонували п'ять тисяч доларів зарплати і квартиру за зміну громадянства (відео)

Український гімнаст Олег Верняєв розповів, що йому пропонували за зміну громадянства на російське

Відразу дві країни пропонували українському гімнасту Олегу Верняєву змінити громадянство. Про це повідомив сам гімнаст у інтерв'ю шоу «Від душі в душу». «Перші пропонували азербайджанці, ще в Лондоні після 2012 року. Потім включилися росіяни. Конкретно все по поличках розклали. П'ять тисяч доларів від регіону зарплата,



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Олег Верняєв. Фото: НОК України

Український гімнаст Олег Верняєв розповів, що йому пропонували за зміну громадянства на російське

Відразу дві країни пропонували українському гімнасту Олегу Верняєву змінити громадянство.

Про це повідомив сам гімнаст у інтерв'ю шоу «Від душі в душу».

«Перші пропонували азербайджанці, ще в Лондоні після 2012 року. Потім включилися росіяни. Конкретно все по поличках розклали. П'ять тисяч доларів від регіону зарплата, інститут будь-який, квартира мені відразу, батькам працевлаштування. Ну, і плюс ще від Федерації зарплата», - повідомив він.

«Скільки заробляю в Україні? 1000 доларів, це при тому, що олімпійський чемпіон. Це все, вище вже нема куди. Зарплата і олімпійська стипендія, яку ще має наш президент підтвердити», - додав Верняєв.

Український гімнаст також висловив свою думку щодо дискваліфікації російських спортсменів.

«Чесно кажучи, я проти цих всіх дискваліфікацій Росії. Просто тупо політика. Просто політика відіграє. У нас американці так сьорбають вітаміни, що аж страшно, і не приховують цього. Тренування закінчив - з сумки баночку дістав, закинув пігулку, запив. Ну, це ж наче все вітаміни», - сказав він.

«Після цих слів у мене з'явиться багато хейтерів? Їх і так вистачає. Мені і машину дряпають, і вічно хтось вдарить. Мені ж побили машину стару. У мене донецькі номери були, мені в крило чотири рази ногою вдарили. А за що? За те, що я не заспівав пісню «Путін ла-ла-ла-ла» на вулиці», - сказав Верняєв.

Джерело: ua.tribuna.com