Як 19-річний Русин вирвав для «Динамо» перемогу в ФК «Львів» (відео)
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Фото ФК «Динамо»
Кияни перемогли 1:0 у важкому матчі
Київське «Динамо» здобуло другу перемогу у новому чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу.
У Львові кияни у компенсований до другого тайму час вирвали перемогу у місцевої однойменної команди.
Вирішальний гол забив Назарій Русин, який вийшов на заміну буквально за півхвилини до взяття воріт.
До Вашої уваги огляд матчу:
Це 100-й гол у всіх турнірах «Динамо» при Олександрі Хацкевичу.
Цим голом гравці київського клубу відсвяткували 590-ту перемогу у чемпіонатах.