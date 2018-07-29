Як 19-річний Русин вирвав для «Динамо» перемогу в ФК «Львів» (відео)



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Фото ФК «Динамо»

Кияни перемогли 1:0 у важкому матчі

Київське «Динамо» здобуло другу перемогу у новому чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу.

У Львові кияни у компенсований до другого тайму час вирвали перемогу у місцевої однойменної команди.

Вирішальний гол забив Назарій Русин, який вийшов на заміну буквально за півхвилини до взяття воріт.

До Вашої уваги огляд матчу:

Це 100-й гол у всіх турнірах «Динамо» при Олександрі Хацкевичу.

Цим голом гравці київського клубу відсвяткували 590-ту перемогу у чемпіонатах.