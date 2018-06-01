Промахи Ярмоленка і Коноплянки потрапили в топ-10 фейлів чемпіонату Німеччини з футболу (відео)
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Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка
Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко та хавбек «Шальке» Євген Коноплянка потрапили в рейтинг найбільш відвертих промахів чемпіонату Німеччини з футболу в сезоні 2017/18.
У список топ-10 промахів потрапили удар Ярмоленка в матчі проти «Ганновера» (сьоме місце) і удар Коноплянки в матчі проти «Штутгарта» (дев'ятий рядок).
Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку.
Зазначимо, що обидва футболіста 31-го травня зіграли за збірну України у товариському матчі проти Марокко, який завершився внічию 0:0.