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    Промахи Ярмоленка і Коноплянки потрапили в топ-10 фейлів чемпіонату Німеччини з футболу (відео)

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    Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка - Промахи Ярмоленка і Коноплянки потрапили в топ-10 фейлів чемпіонату Німеччини з футболу (відео)
    Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка

    Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку

    Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко та хавбек «Шальке» Євген Коноплянка потрапили в рейтинг найбільш відвертих промахів чемпіонату Німеччини з футболу в сезоні 2017/18.

    У список топ-10 промахів потрапили удар Ярмоленка в матчі проти «Ганновера» (сьоме місце) і удар Коноплянки в матчі проти «Штутгарта» (дев'ятий рядок).

    Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку.

    Зазначимо, що обидва футболіста 31-го травня зіграли за збірну України у товариському матчі проти Марокко, який завершився внічию 0:0.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка
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