Промахи Ярмоленка і Коноплянки потрапили в топ-10 фейлів чемпіонату Німеччини з футболу (відео)

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Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка

Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко та хавбек «Шальке» Євген Коноплянка потрапили в рейтинг найбільш відвертих промахів чемпіонату Німеччини з футболу в сезоні 2017/18.

У список топ-10 промахів потрапили удар Ярмоленка в матчі проти «Ганновера» (сьоме місце) і удар Коноплянки в матчі проти «Штутгарта» (дев'ятий рядок).

Перше місце дісталося нападнику «Ганновера» Мартіну Гарніку.