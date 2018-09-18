Ярмоленко ввійшов до клубу футболістів збірної України, які забивали в англійській Прем’єр-лізі (відео)



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Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

Останній український гол в АПЛ трапився 11 травня 2008 року, коли Андрій Воронін розписався у воротах «Тоттенгема»

До дублю Андрія Ярмоленка у ворота «Евертона» в англійській Прем’єр-лізі вдавалося відзначитися забитими м’ячами лише трьом українським футболістам.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Більше того, останній український гол в АПЛ трапився 11 травня 2008 року, коли Андрій Воронін розписався у воротах «Тоттенгема».

Загалом у Вороніна, який виступав в Англії у складі «Ліверпуля», було п’ять влучних ударів у Прем’єр-лізі.

10 голів у складі «Тоттенгема» в АПЛ провів Сергій Ребров, а Андрій Шевченко, що виступав за «Челсі», відзначився в елітному англійському дивізіоні дев’ять разів.

Нагадаємо, матч завершився перемогою «Вест Гема» з рахунком 3:1.