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    Ярмоленко ввійшов до клубу футболістів збірної України, які забивали в англійській Прем’єр-лізі (відео)

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    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем - Ярмоленко ввійшов до клубу футболістів збірної України, які забивали в англійській Прем’єр-лізі (відео)
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

    Останній український гол в АПЛ трапився 11 травня 2008 року, коли Андрій Воронін розписався у воротах «Тоттенгема»

    До дублю Андрія Ярмоленка у ворота «Евертона» в англійській Прем’єр-лізі вдавалося відзначитися забитими м’ячами лише трьом українським футболістам.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Більше того, останній український гол в АПЛ трапився 11 травня 2008 року, коли Андрій Воронін розписався у воротах «Тоттенгема».

    Загалом у Вороніна, який виступав в Англії у складі «Ліверпуля», було п’ять влучних ударів у Прем’єр-лізі.

    10 голів у складі «Тоттенгема» в АПЛ провів Сергій Ребров, а Андрій Шевченко, що виступав за «Челсі», відзначився в елітному англійському дивізіоні дев’ять разів.

    Нагадаємо, матч завершився перемогою «Вест Гема» з рахунком 3:1.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко
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