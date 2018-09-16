Ярмоленку знадобилось лише 30 хвилин аби оформити дубль (відео)



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Фото взяте з сайту sportarena.com

Андрій Ярмоленко роззабивався. За перший тайм матчу проти «Евертона» українець встиг відзначитись двома забитими м'ячами

Саме зараз триває поєдинок між «Евертоном» та «Вест Гемом» у межах п'ятого туру АПЛ.

Після того, як на 11-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у зустічі, на 31-й українцю вдалося оформити дубль.

Марк Нобл відмінно поборовся за м'яч, після чого той опинився у Ярмоленко на правому фланзі. Андрій у фірмовому стилі змістився в центр і з-під захисника поцілив у дальній кут воріт «Евертона».

Наразі поєдинок триває, «Вест Гем» веде вперед з рахунком 2-1.

Нагадаємо, гол у ворота «Евертона» став першим для Андрія в англійській Прем'єр лізі.