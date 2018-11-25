Збірна Хорватії - переможець Кубку Девіса-2018 (відео)



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Збірна Хорватії тріумфувала на Кубку Девіса Фото: ITF

Марін Чилич приносить перемогу своїй команді у фіналі проти французів

Капітан французів Яннік Ноа провів заміну напередодні четвертої гри фіналу: замість Жеремі Шарді на корт вийшов Люка Пуйе. Пуйє і Чилич раніше зіграли всього один очний поєдинок, при чому також у межах Кубку Девіса. У 2016 році хорват здобув перемогу в півфіналі в чотирьох партіях.

У сьогоднішньому матчі суперники провели на корті 2 години і 22 хвилини. Чиличу тричі вдалося взяти гейм на подачі француза, а Пуйє за всю гру не заробив жодного брейкпоінта. Люка Пуйє (АТР 32) після US Open відіграв всього п'ять матчів, з яких виграв два. Марін Чилич (АТР 7) після Нью-Йорка зіграв 12 поєдинків (5-7), зокрема три матчі на Підсумковому турнірі в Лондоні.

Хорвати за всю історію командного турніру лише раз брали титул - у 2005 році. Тоді на шляху до тріумфу ця збірна перемогла США, Румунію, Росію та у фіналі обіграла Словаччину з рахунком 3-2. У тій фінальній зустрічі взяли участь Іван Любічич, Маріо Анчич, Іво Карлович, а Горан Іванішевич, який був у заявці, на корт так і не вийшов.

У сезоні-2018 збірна Хорватії була сильніше своїх суперників з Канади, Казахстану та США. Тепер хорватська команда залишила список збірних, які у своєму активі мають одну перемогу на турнірі (ПАР, Італія, Сербія, Швейцарія, Аргентина).

На рахунку французьких тенісистів 10 перемог у фіналах Кубку Девіса. Минулого сезону підопічні Янніка Ноа обіграли у вирішальному матчі команду Бельгії. Цьогоріч французи здобули перемоги в поєдинках з Нідерландами, Італією та Іспанією.

Нагадаємо, що з наступного сезону в листопаді учасників і уболівальників чекає Фінал Кубку Девіса, частиною якого стане груповий етап, а в цілому змагання триматимуть тиждень.

Кубок Девіса

Фінал

День 1



Жеремі Шарді - Борна Чорич 2-6, 5-7, 4-6



Жо-Вілфрід Цонга - Марін Чилич 3-6, 5-7, 4-6



День 2



Маю / Ербер - Павич / Додіг 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3)



День 3



Люка Пуйе - Марін Чилич 6-7 (3), 3-6, 3-6

Джерело: btu.org.ua