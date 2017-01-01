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    Зозуля забив свій п'ятий гол за «Альбасете» (відео)

    Сталося це у матчі 16 туру проти «Спортінга»
    «Альбасете» зіграло внічию з хіхонським «Спортінгом» (2:2) у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії. Нападник Роман Зозуля відкрив рахунок у поєдинку. На 31-й хвилині українець пірнув за м'ячем і ударом головою вразив ворота суперника. У такий спосіб Роман Зозуля забив свій п'ятий гол за
    • Вчора, 09:38
    • Розсилка

    Сталося це у матчі 16 туру проти «Спортінга»

    «Альбасете» зіграло внічию з хіхонським «Спортінгом» (2:2) у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії.

    Нападник Роман Зозуля відкрив рахунок у поєдинку.

    На 31-й хвилині українець пірнув за м'ячем і ударом головою вразив ворота суперника.

    У такий спосіб Роман Зозуля забив свій п'ятий гол за «Альбасете» у іспанський Сегунді.

    Додамо, що українець відзначається голом у третьому матчі поспіль.

    Джерело: Футбол 24

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