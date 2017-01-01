Зозуля забив свій п'ятий гол за «Альбасете» (відео)

Сталося це у матчі 16 туру проти «Спортінга»

«Альбасете» зіграло внічию з хіхонським «Спортінгом» (2:2) у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії. Нападник Роман Зозуля відкрив рахунок у поєдинку. На 31-й хвилині українець пірнув за м'ячем і ударом головою вразив ворота суперника. У такий спосіб Роман Зозуля забив свій п'ятий гол за