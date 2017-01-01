Зозуля забив свій п'ятий гол за «Альбасете» (відео)
- Вчора, 09:38
-
Розсилка
Сталося це у матчі 16 туру проти «Спортінга»
«Альбасете» зіграло внічию з хіхонським «Спортінгом» (2:2) у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії.
Нападник Роман Зозуля відкрив рахунок у поєдинку.
На 31-й хвилині українець пірнув за м'ячем і ударом головою вразив ворота суперника.
У такий спосіб Роман Зозуля забив свій п'ятий гол за «Альбасете» у іспанський Сегунді.
Додамо, що українець відзначається голом у третьому матчі поспіль.
Джерело: Футбол 24