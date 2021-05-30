На українських заправках з’явиться мережа відомих ресторанів

Мережа відомих американських ресторанів вирішила співпрацювати з українськими АЗС

Українські заправки відвідуватимуть не тільки автомобілісти. У найближчому майбутньому на вітчизняних АЗС з’являться ресторани найбільш відомої у світі американської мережі – McDonald's.

Про це в інтерв'ю «НафтоРинку» розповів директор з розвитку McDonald’s Україна Віталій Стефурак.

В Україні перший McDonald's на АЗС з’явився у 2018 році – на Кільцевій дорозі Києва було відкрито ресторан на заправці KLO. Досвід виявився успішним – і тепер McDonald's планує відкривати свої заклади на території інших АЗС по всій Україні.

«Співпраця з АЗС – напрям, який нам зараз потенційно цікавий і який ми плануємо розвивати у найближчі п’ять років», - заявив Стефурак.

При цьому McDonald’s розглядає варіанти розміщення своїх ресторанів на АЗС не лише в населених пунктах, але і на трасах.

«Якщо говорити про міжміські траси, то це місця, які розташовані десь посередині між великими населеними пунктами. Також важливою є близькість до великих населених пунктів (наприклад, районних центрів)", – пояснює Стефурак.

Щоб McDonald’s звернув увагу на АЗС задля співпраці, потрібно, щоб у неї була земельна ділянка площею не менше 30 соток, а заправка розташована на вулиці чи дорозі з дуже інтенсивним автомобільним трафіком. McDonald’s збирається орендувати приміщення у АЗС, причому платити не лише орендну плату, але й відсоток від виторгу.

Джерело: 24 канал