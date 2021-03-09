Коли з’явиться електричний позашляховик Hummer

Легендарний Hummer повертається. Цього разу у вигляді електричного позашляховика

Легендарний американський позашляховик Hummer повертається у вигляді електромобіля. Світова прем’єра новинки має відбутися третього квітня 2021 року.

Зовнішність автомобіля поки що тримають в таємниці. Хоча логічно припустити, що виглядати він буде приблизно так само, як і вже презентований раніше Hummer пікап. Уніфіковано буде моделі й з технічної точки зору.

Ймовірно, «зелений» позашляховик також отримає знімні панелі даху. Салон можуть розширити третім поряд сидінь, а запасне колесо, судячи з тизера, розмістять на п'ятій двері.

Електрокар отримає тримоторну силову установку потужністю більш ніж тисяча кінських сил, яка розганятиме позашляховик до 100 кілометрів на годину приблизно за три секунди. Також очікуються менш потужні двомоторні версії.

Пікап GMC Hummer EV

Електричний пікап Hummer дебютував восени 2020 року. Серед особливостей електричної вантажівки – адаптивна пневматична підвіска, яка здатна підняти пікап на 15 сантиметрів. Також електромобіль оснащено «ходою краба» – режим, завдяки якому авто може рухатися по діагоналі, підвертаючи все колеса.

Крім цього заявлена система кругового огляду з 18 камерами, дві з яких знаходяться під днищем і «сканують» рельєф.

В Україні автомобілі Hummer поки що офіційно не презентовано.