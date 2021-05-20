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    Найпопулярніший пікап у світі став електричним

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    Ford F-150 Lightning - Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Ford F-150 Lightning
    Фото: Frod

    Ford презентував електричну версію F-150 – найпопулярнішого пікапа в світі

    Ford F-150 – найпопулярніший пікап в світі – отримав електричну версію, яка називається Lightning. Електрокар отримав декілька версій силових установок. Найменший акумулятор забезпечує до 370 кілометрів пробігу. Більша батарея дозволить долати 480 кілометрів.

    Потужність базової моделі – 426 кінських сил. У більш потужних версій в запасі 563 «коней». Крутний момент в обох випадках становить 1050 Нм.

    До 60 міль на годину (96,6 км/г) Ford F-150 Lightning може розігнатися за 4,4 секунди.

    Варіантів зарядки декілька. Мобільний зарядний пристрій на 32 ампери є стандартним, а блок на 48 ампер – додатковим. 80-амперний блок входить у комплектацію пікапа зі збільшеним акумулятором.

    На зарядку акумулятора до 100% від звичайного терміналу піде близько 14 або 19 годин, в залежності від версії. Експрес-зарядка з 15 до 80 відсотків займає приблизно 44 хвилини.

    Вантажівка буде пропонуватись в одній конфігурації кузова – 4-дверній з кузовом довжиною 1,67 метра.

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    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним
    Найпопулярніший пікап у світі став електричним

    Пікап може віддавати енергію для живлення зовнішніх пристроїв чи навіть будинку. Представники Ford зазначають, що F-150 Lightning може забезпечувати середній будинок енергією протягом трьох днів.

    У американських дилерів електромобіль з'явиться в 2022 році. Стартова ціна – 40 тисяч доларів. Для того, щоб оформити заявлення, необхідно внести депозит у розмірі 100 доларів.

    Теги: Електромобілі Ford F-150
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    Найпопулярніший пікап у світі став електричним