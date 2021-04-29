Названо найбільш впливові автомобільні компанії в світі

Американське видання Time склало рейтинг найвпливовіших компаній в світі, до якого потрапили й чотири автомобільних марки

Американський журнал Time вперше склав список з 100 компаній, які, на думку журналістів, які мають найбільший «вплив на майбутнє». У нього потрапили чотири виробника автомобілів.

Компанії для списку відбиралися за кількома ключовими факторами. В їх числі – актуальність діяльності, вплив на світ, інновації, амбіції і успішність.

Американський концерн General Motors зайняв місце в категорії «Титани» поряд з соцмережею Facebook, інтернет-ретейлером Alibaba і технологічними гігантами Samsung і Microsoft.

Редактори Time похвалили GM за внесок в «зелене» майбутнє транспорту. На початку квітня концерн представив електричний позашляховик Hummer EV. Також у квітні дебютувала серійна версія електричного кросовера Lyriq від Cadillac, який входить до складу GM.

Ще одна марка з США, Tesla, потрапила в категорію «Руйнівники». Автори рейтингу зазначили роль Tesla в електрифікації автопрому і її розробки в сфері відновлюваної енергії, в тому числі сонячні панелі для дахів Solar Roof.

Німецькому Volkswagen дісталося місце в категорії «Лідери» за прагнення до лідируючих позицій в області автомобілів з електричними силовими установками. Сусідами Volkswagen в категорії виявилися Twitter, Apple, Nike і Mastercard.

Нарешті, четвертим автобрендом в списку виявилася китайська BYD, і знову за ту ж діяльність - розширення масштабів виробництва електротранспорту. BYD розмістили в категорії «Новатори» поряд з TikTok, Nvidia, IKEA, Netflix та Spotify.