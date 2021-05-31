Названо найпопулярніші вживані кросовери в Україні у 2021 році

Які вживані кросовери українці купають найчастіше у 2021 році – дослідження Auto.Ria

З настанням весни інтерес українських покупців до «джипів» дещо знизився. На початку року частка автівок класу SUV на вторинному ринку сягала, щонайменш, 20%. А ось у квітні це значення становило 18,9%.

Про це свідчать дані Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-сервісу з продажу вживаних автомобілів.

Найпопулярнішим кросовером на вторинному ринку лишається Nissan X-Trail та його американська версія Rogue. З пробігом ця модель продається краще, ніж нова. X-Trail з салону не завжди навіть потрапляє до «десятки».

Цікаво, що в топ-10 немає Renault Duster, який є одним з бестселерів на ринку нових авто. Не потрапив до «десятки» і Kia Sportage, не менш шанований українцями в автосалонах.

В цілому топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів в Україні, за даними Auto.Ria, виглядає наступним чином (за результатами продажів у квітні 2021 року):