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    Названо найпопулярніші вживані кросовери в Україні у 2021 році

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    Nissan X-Trail - найпопулярніший кросовер в Україні на вторинному ринку - Названо найпопулярніші вживані кросовери в Україні у 2021 році
    Nissan X-Trail - найпопулярніший кросовер в Україні на вторинному ринку
    Фото з відкритих джерел

    Які вживані кросовери українці купають найчастіше у 2021 році – дослідження Auto.Ria

    З настанням весни інтерес українських покупців до «джипів» дещо знизився. На початку року частка автівок класу SUV на вторинному ринку сягала, щонайменш, 20%. А ось у квітні це значення становило 18,9%.

    Про це свідчать дані Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-сервісу з продажу вживаних автомобілів.

    Найпопулярнішим кросовером на вторинному ринку лишається Nissan X-Trail та його американська версія Rogue. З пробігом ця модель продається краще, ніж нова. X-Trail з салону не завжди навіть потрапляє до «десятки».

    Цікаво, що в топ-10 немає Renault Duster, який є одним з бестселерів на ринку нових авто. Не потрапив до «десятки» і Kia Sportage, не менш шанований українцями в автосалонах.

    В цілому топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів в Україні, за даними Auto.Ria, виглядає наступним чином (за результатами продажів у квітні 2021 року):

    1. Nissan X-Trail/Rogue;
    2. Hyundai Tucson;
    3. Mitsubishi Outlander;
    4. Nissan Qashqai/Rogue Sport;
    5. Ford Kuga/Escape;
    6. BMW X5;
    7. Volkswagen Tiguan;
    8. Hyundai Santa Fe;
    9. Toyota RAV4;
    10. Volkswagen Touareg.
    Теги: Toyota RAV4 Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan Nissan Qashqai Nissan X-Trail Mitsubishi Outlander
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    Названо найпопулярніші вживані кросовери в Україні у 2021 році