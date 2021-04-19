Німці презентували великий електричний кросовер

Volkswagen показав електричну новинку – великий кросовер ID.6

На Шанхайському автосалоні представлено великий електричний кросовер Volkswagen ID.6 з трьома рядами сидінь.

ID.6 – найбільш місткий електромобіль Volkswagen. Довжина його колісної бази – майже 3 метри. Загальна довжина – майже 5 метрів.

Електромобіль матиме дві модифікації – ID.6 Crozz та ID.6 X. Архітектура їх інтер'єру однакова, але взаємозамінних деталей небагато: відрізняються передні панелі, дверні карти, крісла, сопла повітропроводів, інтерфейс інформаційно-розважальних комплексів і графіка віртуальних приладів, хоча діагоналі екранів однакові.

Опції дуже схожі: для електромобілів можна замовити проекційний дисплей, панорамний дах, роздільні крісла другого ряду замість звичайного тримісного дивана, а також цілий набір електронних асистентів.

Базові Volkswagen ID.6 задньопривідні: електромотор розвиває 180 або 204 кінських сили в залежності від версії. Ємність тягової батареї варіативна: 58 або 77 кіловат-годин.

Топ-версії відрізняються двомоторною силовою установкою потужністю 306 кінських сил і оснащуються «старшим» акумулятором.

Запас ходу досягає 588 кілометрів за застарілим циклу NEDC. Найпростіша версія проїжджає без підзарядки 436 кілометрів.

В Китаї продажі Volkswagen ID.6 почнуться влітку. Ціни ще не названо.