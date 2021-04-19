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    Німці презентували великий електричний кросовер

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    Volkswagen ID.6 - Німці презентували великий електричний кросовер
    Volkswagen ID.6
    Фото з відкритих джерел

    Volkswagen показав електричну новинку – великий кросовер ID.6

    На Шанхайському автосалоні представлено великий електричний кросовер Volkswagen ID.6 з трьома рядами сидінь.

    ID.6 – найбільш місткий електромобіль Volkswagen. Довжина його колісної бази – майже 3 метри. Загальна довжина – майже 5 метрів.

    Електромобіль матиме дві модифікації – ID.6 Crozz та ID.6 X. Архітектура їх інтер'єру однакова, але взаємозамінних деталей небагато: відрізняються передні панелі, дверні карти, крісла, сопла повітропроводів, інтерфейс інформаційно-розважальних комплексів і графіка віртуальних приладів, хоча діагоналі екранів однакові.

    Опції дуже схожі: для електромобілів можна замовити проекційний дисплей, панорамний дах, роздільні крісла другого ряду замість звичайного тримісного дивана, а також цілий набір електронних асистентів.

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    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер
    Німці презентували великий електричний кросовер

    Базові Volkswagen ID.6 задньопривідні: електромотор розвиває 180 або 204 кінських сили в залежності від версії. Ємність тягової батареї варіативна: 58 або 77 кіловат-годин.

    Топ-версії відрізняються двомоторною силовою установкою потужністю 306 кінських сил і оснащуються «старшим» акумулятором.

    Запас ходу досягає 588 кілометрів за застарілим циклу NEDC. Найпростіша версія проїжджає без підзарядки 436 кілометрів.

    В Китаї продажі Volkswagen ID.6 почнуться влітку. Ціни ще не названо.

    Теги: Електромобілі Volkswagen
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