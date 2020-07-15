Panasonic тестує роботи-крісла в токійському метро



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У токійському метро з'являться автономні електрокрісла

Основна функція автономних електрокрісел полягатиме як в транспортуванні пасажирів, так і в перевезенні різних товарів і устаткування

Компанія Panasonic відома тим, що зайнята в сфері розробки багатьох пристроїв і обладнання, проте останні кілька років її керівництво націлюється в сторону сегмента автономного транспорту і розумних систем помічників.

Тому новий проєкт компанії - автономно керовані електрокрісла на триколісній основі, чия основна мета і функція полягатиме як в транспортуванні пасажирів, так і в перевезенні різних товарів і устаткування. На даний момент проєкт розгортається на одній зі станцій токійського метро під назвою Мінато, де компанія буде займатися активним тестуванням своєї системи. Про це повідомляє Fainaidea.

Різного виду і формату автономний транспорт все швидше і активніше входить в наше повсякденне життя, вже не дивуючи своїми основними можливостями. Однак головне питання, яке буде визначати їх подальшу успішність і ефективність застосування, полягає в їх активному і постійному тестуванні в реальних умовах - тому що тільки таким чином їх можна навчити реагувати швидко і точно на різні несподівані сценарії.

Що стосується безпосередньо проєкту автономно керованих електрокрісел-візків від Panasonic, то він розглядається самою компанією і її партнерами як свого роду науково-технічна база і платформа, на основі якої в подальшому буде відбуватися розгортання багатьох аналогічних і, потенційно, більш багатофункціональних проєктів. Адже використовувати такий тип електротранспорту в умовах метро чи іншої міської транспортної структури є дійсно відмінною ідеєю для підвищення загального рівня безпеки оточуючих людей.

Panasonic має деякі вельми незвичайні підходи і методи щодо розгортання своїх автономно-керованих транспортних проєктів, однак поки ще рано говорити про ступінь технічного та комерційного успіху її проєкту в токійському метро - спочатку необхідно дочекатися остаточного завершення попереднього етапу тестувань, після чого можна буде робити певні висновки.