Голоси Путіна та інших: як підробляють розмови глав держав - відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій

У соцмережах з'явився ролик про російську технологію з синтезування голосів, де російський президент Путін розповідає, як підробити і фальсифікувати голос будь-кого. «Шановні громадяни Росії! Дорогі друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну дуже перспективну технологію. Наші інженери навчили нейронну мережу говорити різними голосами», - каже голос Путіна.

Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак та Володимира Познера.

«Тепер абсолютно будь-який голос можна скопіювати і промовити ним що завгодно. Це насправді дивовижно, хоча й трохи страшно», - говорить голос Познера.

Голос Путіна у ролику застерігає, що технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій. «Фактично з нею можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це здатне викликати серйозні політичні наслідки», - говорить голос російського президента.

Як відомо, випускник школи КДБ, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив плівки з фейковими розмовами Порошенка, Байдена і Путіна.

10 липня журналісти попросили прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова підтвердити достовірність раніше оприлюдненої телефонної розмови Порошенка та Путіна, що нібито відбулася 30 квітня 2015 року. Він заявив, що йому невідомо про таку розмову. «Перше. Ми ніколи не коментуємо і не розкриваємо деталей міжнародних розмов нашого президента із зарубіжними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо в повідомленнях пресслужби. Друге. Що стосується оприлюдненого запису, мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису», - сказав Пєсков.