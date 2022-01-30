Японська корпорація вироблятиме батареї для електромобілів Tesla

Японська корпорація Panasonic вироблятиме батареї для електромобілів Tesla нового покоління у 2023 році. Завдяки новим елементам живлення електрокари американського виробника отримають збільшений запас ходу.

Очікується, що флагманські моделі американського автобренду зможуть проїжджати на нових батареях до 750 км, тоді як зараз максимальне значення становить 650 км.

Як стало відомо, осередки батарей Panasonic майже вдвічі більші, ніж у актуального покоління, завдяки чому ємність акумулятора збільшиться. Крім того, випуск нових акумуляторів буде на 10-20% дешевшим, завдяки чому повинна знизитися кінцева вартість електромобілів, що працюють на електриці.

Зазначається, що Panasonic має намір інвестувати близько 704 мільйонів доларів у нове обладнання з виробництва батарей. Підприємство у Японії матиме достатню потужність для щорічного випуску такої кількості акумуляторів, щоб оснастити ними 150 тисяч електрокарів на рік.