Поява китайського сервісу таксі в Україні не підтвердилася

Інформація про запуск в Україні нового сервісу таксі виявилася фейком

Китайський агрегатор таксі DiDi спростував інформацію про запуск свого сервісу в Україні, яка з'явиласянапередодні. Про це повідомляє «Новое время».

Зокрема, в компанії стверджують, що сторінка DiDi Ukraine в Facebook не належить компанії. До того ж, у DiDi немає офіційного сайту в Україні.

Компанія «високо оцінює потенціал українського ринку міських перевезень», однак чи збирається насправді на нього виходити - не уточнюється.

У DiDi стверджують, що націлені на «швидке зростання і розширення бізнесу» і уважно вивчають український ринок таксі.

Крім того, цікаво, що на батьківщині компанії - в Китаї, де DiDi є найбільшим оператором таксі, тимчасово заборонили скачувати її додаток через звинувачення в незаконному зборі персональних даних користувачів. На цьому тлі акції DiDi обвалилися відразу на чверть.

Після виходу на український ринок компанія могла стати серйозним конкурентом сервісів Uklon, Bolt і Uber.

Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що в Україні подорожчали послуги таксі. Які сервіси підняли ціни, дивіться за цим посиланням.