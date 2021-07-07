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    Поява китайського сервісу таксі в Україні не підтвердилася

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    Китайський сервіс таксі DiDi / Фото з відкритих джерел - Поява китайського сервісу таксі в Україні не підтвердилася
    Китайський сервіс таксі DiDi / Фото з відкритих джерел

    Інформація про запуск в Україні нового сервісу таксі виявилася фейком

    Китайський агрегатор таксі DiDi спростував інформацію про запуск свого сервісу в Україні, яка з'явиласянапередодні. Про це повідомляє «Новое время».

    Зокрема, в компанії стверджують, що сторінка DiDi Ukraine в Facebook не належить компанії. До того ж, у DiDi немає офіційного сайту в Україні.

    Компанія «високо оцінює потенціал українського ринку міських перевезень», однак чи збирається насправді на нього виходити - не уточнюється.

    У DiDi стверджують, що націлені на «швидке зростання і розширення бізнесу» і уважно вивчають український ринок таксі.

    Крім того, цікаво, що на батьківщині компанії - в Китаї, де DiDi є найбільшим оператором таксі, тимчасово заборонили скачувати її додаток через звинувачення в незаконному зборі персональних даних користувачів. На цьому тлі акції DiDi обвалилися відразу на чверть.

    Після виходу на український ринок компанія могла стати серйозним конкурентом сервісів Uklon, Bolt і Uber.

    Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що в Україні подорожчали послуги таксі. Які сервіси підняли ціни, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: таксі ринок ціни послуги
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    Поява китайського сервісу таксі в Україні не підтвердилася