В Україні з’явиться китайське таксі. Як працюватиме сервіс

Китайський таксі-сервіс DiDi запускає підрозділ в Україні. Компанія вже підготувала українську версію сайту, та запрошує водіїв

Китайський таксі-сервіс DiDi збирається вийти на ринок України до кінця 2021 року. Компанія вже навіть запустила локальний сайт. Отже, судячи з усього, чекати залишилося недовго.

На українському сайті DiDi можна знайти форму для реєстрації водіїв, де їм обіцяють низьку комісію (до 12%), вбудовані в додаток функції безпеки та цілодобову підтримку по телефону.

Пасажирам обіцяють безпеку, підтримку, незмінну вартість поїздки, відому наперед, сплату карткою або готівкою, можливість змінити пункт призначення або додати додаткові точки висадки, та інтелектуальні алгоритми диспетчерського управління для прогнозування попиту та пропозиції.

DiDi скоро в Україні

Також на сайті вже є посилання на додаток DiDi для Android та iPhone, але поки що в Україні цей додаток не працює.

Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що в Україні подорожчали послуги таксі. Які сервіси підняли ціни, дивіться за цим посиланням.