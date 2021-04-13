Таксисти Дубая залишаться без роботи. Їх замінять безпілотники

Влада Дубаю закупить безпілотні електромобілі, які працюватимуть в таксі

Один з еміратів ОАЕ вирішив перейти не безпілотні таксі. Влада Дубая повідомила про те, що з 2023 року в місті будуть працювати електричні шатли Origin, розробкою яких займається Cruise – один з підрозділів концерну General Motors.

Перші Origin почнуть курсувати по емірату за декілька років. А до 2030 року на службу заступлять вже тисячі безпілотників, на яких буде припадати близько чверті всіх поїздок на таксі.

Origin дебютував на початку 2020 року. Його конструкція навіть не передбачає місця для водія. «Зір» човнику забезпечують декілька сенсорів і камер, які стежать за дорогою і навколишніми об'єктами, в тому числі в темряві і при поганій погоді.

За попередніми оцінками один човник Origin коштує близько 50 тисяч доларів. Автори проєкту запевнять: термін служби човника перевищує 1,5 мільйон кілометрів.

Стартап Cruise, який займається розробкою безпілотника, був заснований в 2013 році. А в 2016-м його придбав концерн GM. С того часу штат компанії виріс з 40 до 1800 людей, а капіталізація перевищила 30 мільярдів доларів.

У січні в Cruise вклалася компанія Microsoft, яка стала основним постачальником хмарних сервісів не тільки для стартапу, а й для всього GM.