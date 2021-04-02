У столиці піймали таксиста-наркодилера

Тривають заходи з встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину

Зловмисника викрили «на гарячому» та під час обшуку його автомобіля вилучено 29 згортків психотропних речовин

У Києві таксист використовував службову машину, щоб доставляти наркотики клієнтам. Досудовим розслідуванням встановлено, що хлопець, який приїхав в Київ на заробітки з Запоріжжя, влаштувався таксистом у службу таксі. Використовуючи орендоване авто молодик особисто збував замовникам наркотики, а саме канабіс та психотропні речовини – МДМА та амфетамін «з рук в руки», повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Зловмисника викрили «на гарячому» та під час обшуку його автомобіля вилучено 29 згортків психотропних речовин та наркотичного засобу. Тривають заходи з встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Проте, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Тим часом, на Одещині колишнього та двох чинних військовослужбовців контрактної служби Подільського прикордонного загону затримали на реалізації наркотичних речовин. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Південного гарнізону.