В Україні подорожчали послуги таксі. Які сервіси підняли ціни

Одразу два популярних в Україні сервіси таксі підняли ціни на перевезення

Українські служби таксі піднімають ціни. В липні одразу два популярних сервіси повідомили про подорожчання своїх послуг.

Так, тарифи на перевезення підняв Uber. Сервіс вже розіслав водіям лист з новими розцінками. Точна дата, коли оновлені розцінки почнуть діяти, поки невідома, але відзначається, що це станеться протягом поточного місяця.

У листі вказується, що зміни торкнуться всіх сервісів Uber.

Підвищені всі ключові цінові параметри поїздок: ціну подачі, хвилини і кілометра поїздки, а також вартість мінімальної поїздки і відмови від неї.

За новими тарифами мінімальна вартість поїздки з Uber коштуватиме 50 гривень (раніше 40 грн).

Подорожчали поїздки і у Bolt. Інформація про нові тарифи вже опублікована в інформаційному telegram-каналі для водіїв Києва.

«У зв'язку з бажанням забезпечувати гідні стабільні заробітки нашим водіям, ми міняємо все компоненти тарифів для всіх категорій замовлень в Києві. Така зміна покликане не тільки підвищити заробітки водіїв, а й підтримувати високий рівень попиту на платформі Bolt», - відзначили в сервісі.

Згідно з новою тарифною сіткою, з 4 липня 2021 року мінімальна вартість поїздки в Bolt становить 55 гривень (до цього було 40 грн), а вартість поїздки в категорії комфорт стартує з 65 грн (раніше з 55 грн).

Вочевидь, послуги таксі дорожчають через постійне подорожчання пального. І, за прогнозами експертів, ціни зростатимуть і в липні. Наскільки пальне подорожчає цього місяця, дивиться за цим посиланням.