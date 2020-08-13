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    Продажі нових автомобілів в Україні ростуть. Оприлюднено дані за липень

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    Продажі нових автівок в Україні продовжують рости - Продажі нових автомобілів в Україні ростуть. Оприлюднено дані за липень
    Продажі нових автівок в Україні продовжують рости

    В Україні у липні зареєстрували на 10% більше нових авто, ніж торік

    Впродовж липня в Україні зареєстрували понад 8,3 тис. нових автомобілів на суму $260 млн. Це показник вищий на 10% ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє рейтинг сайту з продажу автомобілів  RST.ua.

    В столиці зареєстрували найбільшу кількість автомобілів – 3,3 тис. Також в трійку лідерів по кількості зареєстрованих авто увійшли Дніпро та Харків. Найдорожчі автомобілі купували у Чернівцях – там середня вартість кожного автомобіля перевищила $36 тис. Для порівняння, по Україні середня ціна склала $31 тис.

    «Найпопулярнішою маркою в Україні стало Renault. Цих автомобілів зареєстрували майже 1,5 тис. авто на загальну суму 22 млн, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання. Також у липні був попит на Toyota і Hyundai», – йдеться у повідомленні.

    Серед моделей українці найчастіше обирали Renault Sandero. Крім нього були популярними кросовери Renault Duster і Toyota RAV4.

    У липні зареєстрували понад 5,8 тис. кросоверів. 32% від усіх зареєстрованих минулого місяця авто були обладнані дизельними двигунами, а кожен п’ятий автомобіль мав ціну понад $35 тис. без врахування вартості додаткового обладнання. Серед найдорожчих авто минулого місяця – Aston Martin DBS, BMW 8-Series Coupe , два Mercedes-Benz GT-Class AMG,  чотири Porsche 911 та 16 Land Rover Range-Rover.

    Нагадаємо, у червні цього року в Україні зареєстрували 7,1 тис. нових автомобілів на $210 млн. Тоді ринок також показав ріст. А за перше півріччя українці витратили понад $1 млрд на 37 тис. нових автомобілів.

    До слова, німецький автогігант Audi представив два нові автомобілі – це Sedan S3 та Sportback S3. Нові легковики можуть розігнатися до 100 км/ч за 4,8 секунди.

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