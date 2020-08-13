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    Думки вголос

    Перегонів зі створення вакцини від Covid-19 не повинно бути

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

    • Розсилка
    Перегонів зі створення вакцини від Covid-19 не повинно бути

    Щодо вакцини від Covid-19 російського виробництва

    Нещодавно Російська Федерація тріумфально заявила про реєстрацію першої в світі вакцини від Covid-19, яку вже з кінця серпня почнуть масово використовувати серед медичних працівників в РФ, а ввести в обіг вакцину планують з початку 2021 року.

    Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що перегони зі створення вакцини не повинні бути з нехтуванням безпечністю та ефективністю майбутніх вакцин. Розробка та клінічні випробування будь-яких лікарських засобів, в тому числі і продуктів в галузі біотехнологій, якими є вакцини – тривалий, ресурсоємкий та високотехнологічний процес, який висуває надзвичайно високі вимоги до виробників та наукових установ, які прагнуть впровадити новинку на глобальному ринку.

    Нагадаю, що наразі в світі є 26 вакцин-кандидатів, шість з яких вже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

    Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, та чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях.

    Саме на третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження (prospective placebo controlled trial). На сьогодні стало практикою залучення зазвичай 20 тис осіб, що отримують вакцину, а 10 тис - плацебо; чи 15 тис вакцину і 15 тис - плацебо. Це єдиний спосіб перевірити, чи вакцина працює - наприклад, у 70% щеплених протягом 4 чи 6 місяців; і що вакцина показала безпечність при залученні 20 000 осіб в дослідження. Вона не викликає нетипових тяжких побічних ефектів (uncommon serious side effect). Звісно, 20 тис - це не 20 мільйонів. Іноді рідкісні побічні ефекти можна визначити лише після ліцензування і після нього ви зможете переконатися, чи вакцина ефективна у довгостроковій перспективі - цілий рік, два, три.

    Не лише ВООЗ, яка стежить за досягненнями у сфері біотехнологій у всьому світі та співпрацює як з розробниками, так і з урядами країн, а і місцева Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радила Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини. Підстава для таких рекомендацій - обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань та прекваліфікацію ВООЗ.

    Не забувайте вакцинуватись
    Не забувайте вакцинуватись

    P.S. Нагадаю, що Уряду України підтверджено право на подання заявки для отримання вакцини за механізмом COVAX - механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику.

    Джерело: блог Віктора Ляшка

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