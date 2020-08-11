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    Авто

    Audi показала нові седан і хетчбек S3

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    Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 &ndash; від 46 302 євро - Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро

    Нові легковики можуть розігнатися до 100 км/ч за 4,8 секунди

    Німецький автогігант Audi представив два нові автомобілі - це Sedan S3 та Sportback S3.

    Про це йдеться на порталі Car Buzz.

    Автівки 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3 у порівнянні з попередниками, довші на 4 см і 3 см відповідно.

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    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3
    Audi показала нові седан і хетчбек S3

    Дволітрові двигуни нових авто стали більш потужними, на 17 кінських сил. Їхня загальна потужність наразі становить 305 к.с.

    Легковики можуть розігнатися до 100 км/ч за 4,8 секунди, а максимальна швидкість автівок не перевищує 250 км за годину.

    Відомо, що перші доставки новеньких Audi S3 в Європі очікуються вже у жовтні цього року.

    Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро.

    автопром Німеччина
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