Audi показала нові седан і хетчбек S3



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Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро

Нові легковики можуть розігнатися до 100 км/ч за 4,8 секунди

Німецький автогігант Audi представив два нові автомобілі - це Sedan S3 та Sportback S3.

Про це йдеться на порталі Car Buzz.

Автівки 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3 у порівнянні з попередниками, довші на 4 см і 3 см відповідно.

Дволітрові двигуни нових авто стали більш потужними, на 17 кінських сил. Їхня загальна потужність наразі становить 305 к.с.

Легковики можуть розігнатися до 100 км/ч за 4,8 секунди, а максимальна швидкість автівок не перевищує 250 км за годину.

Відомо, що перші доставки новеньких Audi S3 в Європі очікуються вже у жовтні цього року.

Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро.