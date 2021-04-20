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    Російська якість: УАЗ робить автомобілі із фанери та палиць

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    УАЗ &laquo;Буханка&raquo; - Російська якість: УАЗ робить автомобілі із фанери та палиць

    УАЗ «Буханка»

    Фото з відкритих джерел

    В новому УАЗ «Буханка» підлогу зробили зі звичайної фанери та брусів

    Російський УАЗ робить автомобілі з фанери та брусів. Про це свідчить відео, опубліковане на каналі Girls Power.

    Власник нової «Буханки» виявив незвичайну конструкцію під підлогою автомобіля. Виявилося, що його фургон в буквальному сенсі зроблений з фанери і палиць.

    Автор ролика придбав нову «Буханку» в 2021 році. Чоловік вирішив подивитися, що знаходиться під гумовою підлогою, яка кріпиться металевими планками. Коли він відкрутив куточок, що кріпиться біля сходинок, під ним виявилася звичайна фанера, яка до того ж не захищена від вологи.

    При цьому невідповідний розмір «інноваційної» конструкції компенсували дерев'яні бруски.

    Власник фургона емоційно поскаржився не те, що в Росії збираються запускати повноцінний літаючий автомобіль, а в той же час його «Буханка» побудована з дерев'яних обрубків. При цьому інженери навіть не обробили фанеру, яка після першого попадання вологи почне гнити.

    Теги: УАЗ
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