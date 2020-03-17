Стартували продажі нового електромобіля Tesla



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Tesla Model Y

Першим замовникам вже відправили новий кросовер Tesla Model Y

Tesla почала поставки абсолютно нової моделі – кросовера під назвою Model Y. Модель мала офіційно надійти в продаж лише цієї осені. Але компанії вдалось запустити виробництво раніше.

Виробник також опублікував ключові характеристики і вартість новинки в різних модифікаціях.

Tesla Model Y стала вже п'ятим серійним електрокаром компанії, запущеним у виробництво.

Компактний кросовер побудований на тій самій платформі, що і седан Model 3, який входить в рейтинг кращих електромобілів за запасом ходу: 75 відсотків деталей цих автомобілів ідентичні.

Але є між моделями і ключові відмінності: новинка отримала кузов більшої висоти, можливість установки третього ряду сидінь для двох осіб і п'яті двері, що переходять в панорамний дах з великим люком.

Повнопривідна Model Y поставляється в двох конфігураціях: Long Range і Performance. Перша версія розганяється до 96,5 км/год за 4,8 секунди і може проїхати на одному повному заряді акумулятора до 508 кілометрів.

«Заряджена» модифікація розвиває аналогічну швидкість за 3,5 секунди, а її дальність ходу на одній «заправці» становить близько 506 кілометрів. Обидві версії можна доповнити такими опціями, як автопілот і розширений пакет допомоги водієві.

Вартість Long Range стартує з позначки 52 990 доларів, версія Performance обійдеться покупцям в суму від 60 990 доларів.