ТОП-20 кращих електромобілів за запасом ходу 2020
Які електромобілі мають найбільший запас ходу в 2020 році – 20 кращих моделей
Запас ходу – мабуть, головний показник для електромобіля. Тому саме він зазвичай стає основним критерієм під час вибору «зеленого» авто.
У 2020 році кращі електрокари можуть проїхати на одному заряду близько 600 кілометрів. Це означає, що теоретично такі «електрички» здатні без підзарядки доїхати, наприклад, з Києва до Одеси. Щоправда, поки подібних рекордсменів можна перелічити на пальцях однієї руки (ну, максимум, двох).
Найближчими роками лави електричних «далекобійників» повинні істотно поповнитися. Однак багато хто з них не потрапив до нашого рейтингу. Причина – поки незрозуміло, в якому вигляді вони доберуться до споживача. Наприклад, ми не брали до уваги електричний пікап, що наробив багато шуму, – Tesla Cybertruck. Фактично новий проект Ілона Маска знаходиться на стадії концепту. І ще невідомо, коли він піде в серійне виробництво.
У битві за місце в рейтингу брали участь тільки ті моделі, які або вже продаються, або їх продажі стартують до кінця 2020 року. Ще одна обов'язкова умова для новачків – наявність офіційної інформації про технічні характеристики. Плітки і чутки до уваги не бралися.
Більш того, в характеристиках повинен бути зазначений запас ходу по WLTP – це єдиний стандарт, який сьогодні використовується світовими виробниками. Моделі, які не пройшли випробування за даним стандартом, при підготовці рейтингу не розглядалися.
ТОП-20 електромобілів за запасом ходу
У «двадцятку» увійшли тільки «чисті» електромобілі. Також до уваги бралися виключно електрокари, мотор яких живиться від батареї. Водневі та інші різновиди електромобілів не враховувалися. Моделі розташовані в зворотному порядку – від меншого до більшого запасу ходу.
20. Peugeot e-208 (340 км)
|Потужність, к.с.
|136
|Максимальна швидкість, км/г
|150
|Розгін до 100 км/г, с.
|8.1
|Ємність батареї, кВт⋅г
|50
|Запас ходу, км
|340
|Час зарядки, хв.
|465
Електрична версія Peugeot 208 з індексом «е» дебютувала в 2019 році одночасно зі своїм бензиновим побратимом. І зовні автомобілі практично нічим не відрізняються.
Електромобіль має всього одну модифікацію, яка оснащується батареєю ємністю 50 кіловат-годин. Французам вдалося вичавити з неї 340 кілометрів пробігу. Це дуже хороший показник для відносно невеликого акумулятора.
В Україні Peugeot e-208 поки офіційно не представлений.
19. Chevrolet Bolt / Opel Ampera-e (380 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|150
|Розгін до 100 км/г, с.
|7.3
|Ємність батареї, кВт⋅г
|60
|Запас ходу, км
|380
|Час зарядки, хв.
|555
Chevrolet Bolt – американський електромобіль, який випускає концерн General Motors. В Європі цей самий електромобіль поки що продається під ім'ям Opel Ampera-e.
Чому поки що? Та тому що американці продали «Опель» французькому концерну PSA. А це означає, що проект Ampera-e фактично вже прикрили. Дилери розпродають останні машини.
Місце «ампери» займе інший електромобіль – Opel Corsa-e, який побудований на базі Peugeot e-208. Щоправда, електрична «Корса» в рейтинг не потрапила. Її запас ходу на 10 кілометрів менше, ніж у французького побратима.
Що ж стосується Chevrolet Bolt, цей електромобіль залишається в строю. Однак в Україні він офіційно не представлений.
18. Nissan Leaf (385 км)
|Потужність, к.с.
|218
|Максимальна швидкість, км/г
|157
|Розгін до 100 км/г, с.
|7.3
|Ємність батареї, кВт⋅г
|62
|Запас ходу, км
|385
|Час зарядки, хв.
|600
У 2018 році Nissan Leaf змінив покоління. Електромобіль кардинально змінив зовнішність. Але головне – він істотно наростив запас ходу. Топова версія «Ліфа» оснащується батареєю на 62 кіловат-години, що дозволяє йому проїжджати на одному заряді майже 400 кілометрів.
В Україні Leaf офіційно не представлений. Проте, саме «японцеві» належить титул найпопулярнішого електромобіля країни. Щоправда, українці переважно купують уживані «Ліфи», які привозять з США.
17. Renault Zoe (395 км)
|Потужність, к.с.
|109
|Максимальна швидкість, км/г
|135
|Розгін до 100 км/г, с.
|11.4
|Ємність батареї, кВт⋅г
|55
|Запас ходу, км
|395
|Час зарядки, хв.
|180
Zoe – електричний бестселер Renault. Французи навіть ризикнули запустити продажі «Зойки» в Україні. Але електромобіль не користувався особливим попитом. І сьогодні ви його не знайдете на сайті українського представництва.
Renault Zoe оснащується батареєю на 55 кіловат-годин, яка дозволяє електрокару проїжджати на одному заряді без малого 400 кілометрів.
16. Mercedes EQC (417 км)
|Потужність, к.с.
|408
|Максимальна швидкість, км/г
|180
|Розгін до 100 км/г, с.
|5.1
|Ємність батареї, кВт⋅г
|85
|Запас ходу, км
|417
|Час зарядки, хв.
|765
За великим рахунком EQC – перший повноцінний електромобіль Mercedes. Так, був у компанії електричний B-клас. Але його, напевно, можна назвати пробою пера. Електричним первістком, побудованим з чистого аркуша, став саме Mercedes EQC.
Поки електричний кросовер представлений в одній модифікації. Вона оснащується батареєю на 85 кіловат-годин, яка дозволяє йому проїжджати без підзарядки більше 400 кілометрів.
В Україні EQC офіційно не представлений.
15. SEAT el-Born (420 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|160
|Розгін до 100 км/г, с.
|7
|Ємність батареї, кВт⋅г
|62
|Запас ходу, км
|420
|Час зарядки, хв.
|375
el-Born – не є власною розробкою SEAT. Електромобіль побудований на платформі, розробкою якої займався Volkswagen. Даний «візок» отримають і інші електрокари концерну.
Продажі «Борна» повинні стартувати у вересні 2020 року. Електромобіль отримає батарею на 62 кіловат-години, що дозволить йому проїжджати 420 кілометрів без підзарядки.
Чи буде SEAT el-Born представлений в Україні, ще невідомо.
14. Volvo XC40 Recharge (425 км)
|Потужність, к.с.
|408
|Максимальна швидкість, км/г
|180
|Розгін до 100 км/г, с.
|4.9
|Ємність батареї, кВт⋅г
|78
|Запас ходу, км
|425
|Час зарядки, хв.
|495
XC40 Recharge – перший серійний електромобіль в історії Volvo. Електрокар побудований на базі компактного кросовера XC40. Це найменший SUV в лінійці шведського бренду.
XC40 Recharge оснащується батареєю на 78 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу на 425 кілометрів.
Поки Volvo XC40 Recharge в Україні офіційно не представлений.
13. BMW iX3 (440 км)
|Потужність, к.с.
|286
|Максимальна швидкість, км/г
|200
|Розгін до 100 км/г, с.
|6
|Ємність батареї, кВт⋅г
|80
|Запас ходу, км
|440
|Час зарядки, хв.
|480
BMW iX3 повинна була дебютувати в березні 2020 року на автосалоні в Женеві. Але захід скасували через коронавирус. Тим не менш, це не скасовує появу самого електромобіля.
iX3 оснащується батареєю на 80 кіловат-годин. На одному заряді електричний кросовер може проїхати близько 440 кілометрів.
Чи буде електромобіль представлений в Україні, невідомо. Однак, з огляду на політику BMW, його поява дуже ймовірна. Німецька компанія виводить на український ринок практично всі свої новинки.
12. Audi e-tron (446 км)
|Потужність, к.с.
|408
|Максимальна швидкість, км/г
|200
|Розгін до 100 км/г, с.
|5.7
|Ємність батареї, кВт⋅г
|95
|Запас ходу, км
|446
|Час зарядки, хв.
|555
e-tron – перший серійний електромобіль Audi. Електричний кросовер дебютував в 2018 році. І вже встиг отримати офіційну «прописку» в Україні.
Audi e-tron оснащується батареєю на 95 кіловат-годин, яка дозволяє електрокару проїжджати без підзарядки майже 450 кілометрів.
11. Kia e-Soul (452 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|167
|Розгін до 100 км/г, с.
|7.9
|Ємність батареї, кВт⋅г
|67.1
|Запас ходу, км
|452
|Час зарядки, хв.
|630
Електричний Soul був побудований на базі кросовера з двигуном внутрішнього згоряння. Тим не менш, він встиг перетворитися на окремий самостійний електромобіль зі своєю армією шанувальників.
Запас ходу в 452 кілометрів Kia e-Soul забезпечує батарея ємністю 67 кіловат-годин.
Корейська електрокар офіційно представлений і в Україні.
10. Kia e-Niro (455 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|167
|Розгін до 100 км/г, с.
|7.8
|Ємність батареї, кВт⋅г
|67.1
|Запас ходу, км
|455
|Час зарядки, хв.
|630
Kia e-Niro – більш «свіжа» модель, ніж e-Soul. Та й в цілому електромобіль розрахований на більш молодшу аудиторію.
З технічної точки зору моделі дуже схожі. Зокрема, e-Niro оснащується такою ж 67-кіловатної батареєю. Незначна різниця в запасі ходу, швидше за все, пояснюється настройками електроніки.
В Україні Kia e-Niro поки офіційно не представлений.
9. Porsche Taycan (462 км)
|Потужність, к.с.
|571
|Максимальна швидкість, км/г
|250
|Розгін до 100 км/г, с.
|4
|Ємність батареї, кВт⋅г
|93.4
|Запас ходу, км
|462
|Час зарядки, хв.
|540
Taycan – перший електромобіль в історії Porsche. Також «Тайкану» належить статус найдорожчого електрокара в Україні. Ціни на «зелений» спорткар стартують з 110 тисяч доларів.
Porsche Taycan отримав батарею ємністю 93,4 кіловат-години. Без підзарядки електромобіль може проїжджати близько 460 кілометрів.
8. Jaguar I-Pace (470 км)
|Потужність, к.с.
|400
|Максимальна швидкість, км/г
|200
|Розгін до 100 км/г, с.
|4.8
|Ємність батареї, кВт⋅г
|90
|Запас ходу, км
|470
|Час зарядки, хв.
|810
I-Pace – перший електромобіль не тільки Jaguar, але і в цілому концерну Jaguar Land Rover. Практично відразу після старту продажів I-Pace був представлений і в Україні. При цьому, незважаючи на високий цінник – від 75,5 тисяч доларів – британський кросовер вже неодноразово ставав самим продаваним новим електромобілем в нашій країні.
Jaguar I-Pace оснащується батареєю на 90 кіловат-годин. На одному заряді електричний кросовер може проїхати 470 кілометрів.
7. Hyundai Kona Electric (480 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|167
|Розгін до 100 км/г, с.
|7.9
|Ємність батареї, кВт⋅г
|67.1
|Запас ходу, км
|480
|Час зарядки, хв.
|420
Hyundai Kona Electric оснащується тієї ж батареєю, що і електромобілі Kia – ємністю 67 кіловат-годин. При цьому запас ходу у «Кони» на 25 кілометрів більше, ніж у корейських побратимів. Як це пояснити? Очевидно, справа в налаштуваннях.
Kona Electric офіційно представлена і в Україні.
6. Skoda Enyaq (500 км)
|Потужність, к.с.
|306
|Максимальна швидкість, км/г
|180
|Розгін до 100 км/г, с.
|5.9
|Ємність батареї, кВт⋅г
|82
|Запас ходу, км
|500
|Час зарядки, хв.
|495
Enyaq – можна назвати першим повноцінним електромобілем Skoda. Звичайно, ви можете заперечити: а як же Skoda CITIGOe iV? Дійсно, формально саме електрична версія Citigo є «зеленим» первістком чеської марки. Але, з іншого боку, це ж всього лише версія Volkswagen Up – бензинового автомобіля, який перевели на електрику.
Втім, Enyaq теж не є власною розробкою Skoda. Електромобіль побудований на платформі Volkswagen. Кросовер оснастили батареєю ємністю 82 кіловат-години. На одному заряді електрокар може проїхати 500 кілометрів.
Чи буде Skoda Enyaq представлена в Україні – невідомо.
5. Tesla Model X (507 км)
|Потужність, к.с.
|476
|Максимальна швидкість, км/г
|250
|Розгін до 100 км/г, с.
|4.6
|Ємність батареї, кВт⋅г
|100
|Запас ходу, км
|507
|Час зарядки, хв.
|420
Tesla Model X – один з найпопулярніших електромобілів в світі (не плутати з продаваним). Щоправда, в Україні електрокар офіційно не представлений. Втім, як і компанія Tesla в цілому. Тому українцям доводиться купувати Model X у «сірих» дилерів. В основному попитом користуються «ікси» з пробігом. Як правило, їх везуть з США у вигляді «битків» (так називають автомобілі після ДТП).
Model X оснащується батареєю на 100 кіловат-годин. Запас ходу електромобіля – 507 кілометрів.
4. Volkswagen ID.3 (550 км)
|Потужність, к.с.
|204
|Максимальна швидкість, км/г
|160
|Розгін до 100 км/г, с.
|7
|Ємність батареї, кВт⋅г
|82
|Запас ходу, км
|550
|Час зарядки, хв.
|495
ID.3 – перший електромобіль Volkswagen, побудований на платформі, яка розроблялася спеціально для електричних моделей. Новинка повинна надійти в продаж до кінця 2020 року. Однак у офіційних дилерів в Україні вона навряд чи з'являться. Німці не поспішають виводити на український ринок свої електрокари.
Volkswagen ID.3 комплектується батареєю ємністю 82 кіловат-години. Без підзарядки електричний хетчбек може проїжджати 550 кілометрів.
3. Tesla Model 3 (560 км)
|Потужність, к.с.
|449
|Максимальна швидкість, км/г
|233
|Розгін до 100 км/г, с.
|4.6
|Ємність батареї, кВт⋅г
|75
|Запас ходу, км
|560
|Час зарядки, хв.
|465
Model 3 – найдоступніший електромобіль Tesla. У США ціни на «Трійку» стартують з 41,1 тисячі доларів. В Україні доведеться заплатити значно більше. «Сірі» дилери просять за електрокар, мінімум, $55 тисяч.
Tesla Model 3 оснащується батареєю на 75 кіловат-годин. Це дозволяє їй проїжджати на одному заряді 560 кілометрів.
2. Ford Mustang Much-E (600 км)
|Потужність, к.с.
|286
|Максимальна швидкість, км/г
|180
|Розгін до 100 км/г, с.
|7
|Ємність батареї, кВт⋅г
|98.8
|Запас ходу, км
|600
|Час зарядки, хв.
|585
Much-E став «розривом шаблонів» для шанувальників Mustang. По-перше, тому що до цього під легендарною американською маркою ніколи не випускалися кросовери. По-друге, адепти класичних «Мустангів» ніяк не чекали на появу електромобіля.
Mustang Much-E оснащується батареєю ємністю 98,8 кіловат-годин. Без підзарядки електромобіль може проїхати 600 кілометрів.
1. Tesla Model S (610 км)
|Потужність, к.с.
|476
|Максимальна швидкість, км/г
|250
|Розгін до 100 км/г, с.
|3.8
|Ємність батареї, кВт⋅г
|100
|Запас ходу, км
|610
|Час зарядки, хв.
|420
Tesla Model S залишається незмінним лідером рейтингу кращих електромобілів за запасом ходу. На одному заряді 100-кіловатної батареї електрокар може проїхати 610 кілометрів.
Головний мінус Model S – ціна. У США ціни на «Еску» стартують з 81 тисячі доларів. В Україні ж дешевше $ 100 тисяч нову Model S ви навряд чи знайдете.