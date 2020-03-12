ТОП-20 кращих електромобілів за запасом ходу 2020

Tesla Mosel X vs Jaguar i-Pace

Які електромобілі мають найбільший запас ходу в 2020 році – 20 кращих моделей

Запас ходу – мабуть, головний показник для електромобіля. Тому саме він зазвичай стає основним критерієм під час вибору «зеленого» авто.

У 2020 році кращі електрокари можуть проїхати на одному заряду близько 600 кілометрів. Це означає, що теоретично такі «електрички» здатні без підзарядки доїхати, наприклад, з Києва до Одеси. Щоправда, поки подібних рекордсменів можна перелічити на пальцях однієї руки (ну, максимум, двох).

Найближчими роками лави електричних «далекобійників» повинні істотно поповнитися. Однак багато хто з них не потрапив до нашого рейтингу. Причина – поки незрозуміло, в якому вигляді вони доберуться до споживача. Наприклад, ми не брали до уваги електричний пікап, що наробив багато шуму, – Tesla Cybertruck. Фактично новий проект Ілона Маска знаходиться на стадії концепту. І ще невідомо, коли він піде в серійне виробництво.

У битві за місце в рейтингу брали участь тільки ті моделі, які або вже продаються, або їх продажі стартують до кінця 2020 року. Ще одна обов'язкова умова для новачків – наявність офіційної інформації про технічні характеристики. Плітки і чутки до уваги не бралися.

Більш того, в характеристиках повинен бути зазначений запас ходу по WLTP – це єдиний стандарт, який сьогодні використовується світовими виробниками. Моделі, які не пройшли випробування за даним стандартом, при підготовці рейтингу не розглядалися.

ТОП-20 електромобілів за запасом ходу

У «двадцятку» увійшли тільки «чисті» електромобілі. Також до уваги бралися виключно електрокари, мотор яких живиться від батареї. Водневі та інші різновиди електромобілів не враховувалися. Моделі розташовані в зворотному порядку – від меншого до більшого запасу ходу.

20. Peugeot e-208 (340 км)

Peugeot e-208

Потужність, к.с. 136 Максимальна швидкість, км/г 150 Розгін до 100 км/г, с. 8.1 Ємність батареї, кВт⋅г 50 Запас ходу, км 340 Час зарядки, хв. 465

Електрична версія Peugeot 208 з індексом «е» дебютувала в 2019 році одночасно зі своїм бензиновим побратимом. І зовні автомобілі практично нічим не відрізняються.

Електромобіль має всього одну модифікацію, яка оснащується батареєю ємністю 50 кіловат-годин. Французам вдалося вичавити з неї 340 кілометрів пробігу. Це дуже хороший показник для відносно невеликого акумулятора.

В Україні Peugeot e-208 поки офіційно не представлений.

19. Chevrolet Bolt / Opel Ampera-e (380 км)

Chevrolet Bolt

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 150 Розгін до 100 км/г, с. 7.3 Ємність батареї, кВт⋅г 60 Запас ходу, км 380 Час зарядки, хв. 555

Chevrolet Bolt – американський електромобіль, який випускає концерн General Motors. В Європі цей самий електромобіль поки що продається під ім'ям Opel Ampera-e.

Чому поки що? Та тому що американці продали «Опель» французькому концерну PSA. А це означає, що проект Ampera-e фактично вже прикрили. Дилери розпродають останні машини.

Місце «ампери» займе інший електромобіль – Opel Corsa-e, який побудований на базі Peugeot e-208. Щоправда, електрична «Корса» в рейтинг не потрапила. Її запас ходу на 10 кілометрів менше, ніж у французького побратима.

Що ж стосується Chevrolet Bolt, цей електромобіль залишається в строю. Однак в Україні він офіційно не представлений.

18. Nissan Leaf (385 км)

Nissan Leaf

Потужність, к.с. 218 Максимальна швидкість, км/г 157 Розгін до 100 км/г, с. 7.3 Ємність батареї, кВт⋅г 62 Запас ходу, км 385 Час зарядки, хв. 600

У 2018 році Nissan Leaf змінив покоління. Електромобіль кардинально змінив зовнішність. Але головне – він істотно наростив запас ходу. Топова версія «Ліфа» оснащується батареєю на 62 кіловат-години, що дозволяє йому проїжджати на одному заряді майже 400 кілометрів.

В Україні Leaf офіційно не представлений. Проте, саме «японцеві» належить титул найпопулярнішого електромобіля країни. Щоправда, українці переважно купують уживані «Ліфи», які привозять з США.

17. Renault Zoe (395 км)

Renault Zoe

Потужність, к.с. 109 Максимальна швидкість, км/г 135 Розгін до 100 км/г, с. 11.4 Ємність батареї, кВт⋅г 55 Запас ходу, км 395 Час зарядки, хв. 180

Zoe – електричний бестселер Renault. Французи навіть ризикнули запустити продажі «Зойки» в Україні. Але електромобіль не користувався особливим попитом. І сьогодні ви його не знайдете на сайті українського представництва.

Renault Zoe оснащується батареєю на 55 кіловат-годин, яка дозволяє електрокару проїжджати на одному заряді без малого 400 кілометрів.

16. Mercedes EQC (417 км)

Mercedes EQC

Потужність, к.с. 408 Максимальна швидкість, км/г 180 Розгін до 100 км/г, с. 5.1 Ємність батареї, кВт⋅г 85 Запас ходу, км 417 Час зарядки, хв. 765

За великим рахунком EQC – перший повноцінний електромобіль Mercedes. Так, був у компанії електричний B-клас. Але його, напевно, можна назвати пробою пера. Електричним первістком, побудованим з чистого аркуша, став саме Mercedes EQC.

Поки електричний кросовер представлений в одній модифікації. Вона оснащується батареєю на 85 кіловат-годин, яка дозволяє йому проїжджати без підзарядки більше 400 кілометрів.

В Україні EQC офіційно не представлений.

15. SEAT el-Born (420 км)

SEAT el-Born

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 160 Розгін до 100 км/г, с. 7 Ємність батареї, кВт⋅г 62 Запас ходу, км 420 Час зарядки, хв. 375

el-Born – не є власною розробкою SEAT. Електромобіль побудований на платформі, розробкою якої займався Volkswagen. Даний «візок» отримають і інші електрокари концерну.

Продажі «Борна» повинні стартувати у вересні 2020 року. Електромобіль отримає батарею на 62 кіловат-години, що дозволить йому проїжджати 420 кілометрів без підзарядки.

Чи буде SEAT el-Born представлений в Україні, ще невідомо.

14. Volvo XC40 Recharge (425 км)

Volvo XC40 Recharge

Потужність, к.с. 408 Максимальна швидкість, км/г 180 Розгін до 100 км/г, с. 4.9 Ємність батареї, кВт⋅г 78 Запас ходу, км 425 Час зарядки, хв. 495

XC40 Recharge – перший серійний електромобіль в історії Volvo. Електрокар побудований на базі компактного кросовера XC40. Це найменший SUV в лінійці шведського бренду.

XC40 Recharge оснащується батареєю на 78 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу на 425 кілометрів.

Поки Volvo XC40 Recharge в Україні офіційно не представлений.

13. BMW iX3 (440 км)

BMW iX3

Потужність, к.с. 286 Максимальна швидкість, км/г 200 Розгін до 100 км/г, с. 6 Ємність батареї, кВт⋅г 80 Запас ходу, км 440 Час зарядки, хв. 480

BMW iX3 повинна була дебютувати в березні 2020 року на автосалоні в Женеві. Але захід скасували через коронавирус. Тим не менш, це не скасовує появу самого електромобіля.

iX3 оснащується батареєю на 80 кіловат-годин. На одному заряді електричний кросовер може проїхати близько 440 кілометрів.

Чи буде електромобіль представлений в Україні, невідомо. Однак, з огляду на політику BMW, його поява дуже ймовірна. Німецька компанія виводить на український ринок практично всі свої новинки.

12. Audi e-tron (446 км)

Audi e-tron

Потужність, к.с. 408 Максимальна швидкість, км/г 200 Розгін до 100 км/г, с. 5.7 Ємність батареї, кВт⋅г 95 Запас ходу, км 446 Час зарядки, хв. 555

e-tron – перший серійний електромобіль Audi. Електричний кросовер дебютував в 2018 році. І вже встиг отримати офіційну «прописку» в Україні.

Audi e-tron оснащується батареєю на 95 кіловат-годин, яка дозволяє електрокару проїжджати без підзарядки майже 450 кілометрів.

11. Kia e-Soul (452 км)

Kia e-Soul

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 167 Розгін до 100 км/г, с. 7.9 Ємність батареї, кВт⋅г 67.1 Запас ходу, км 452 Час зарядки, хв. 630

Електричний Soul був побудований на базі кросовера з двигуном внутрішнього згоряння. Тим не менш, він встиг перетворитися на окремий самостійний електромобіль зі своєю армією шанувальників.

Запас ходу в 452 кілометрів Kia e-Soul забезпечує батарея ємністю 67 кіловат-годин.

Корейська електрокар офіційно представлений і в Україні.

10. Kia e-Niro (455 км)

Kia e-Soul

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 167 Розгін до 100 км/г, с. 7.8 Ємність батареї, кВт⋅г 67.1 Запас ходу, км 455 Час зарядки, хв. 630

Kia e-Niro – більш «свіжа» модель, ніж e-Soul. Та й в цілому електромобіль розрахований на більш молодшу аудиторію.

З технічної точки зору моделі дуже схожі. Зокрема, e-Niro оснащується такою ж 67-кіловатної батареєю. Незначна різниця в запасі ходу, швидше за все, пояснюється настройками електроніки.

В Україні Kia e-Niro поки офіційно не представлений.

9. Porsche Taycan (462 км)

Porsche Taycan

Потужність, к.с. 571 Максимальна швидкість, км/г 250 Розгін до 100 км/г, с. 4 Ємність батареї, кВт⋅г 93.4 Запас ходу, км 462 Час зарядки, хв. 540

Taycan – перший електромобіль в історії Porsche. Також «Тайкану» належить статус найдорожчого електрокара в Україні. Ціни на «зелений» спорткар стартують з 110 тисяч доларів.

Porsche Taycan отримав батарею ємністю 93,4 кіловат-години. Без підзарядки електромобіль може проїжджати близько 460 кілометрів.

8. Jaguar I-Pace (470 км)

Jaguar I-Pace

Потужність, к.с. 400 Максимальна швидкість, км/г 200 Розгін до 100 км/г, с. 4.8 Ємність батареї, кВт⋅г 90 Запас ходу, км 470 Час зарядки, хв. 810

I-Pace – перший електромобіль не тільки Jaguar, але і в цілому концерну Jaguar Land Rover. Практично відразу після старту продажів I-Pace був представлений і в Україні. При цьому, незважаючи на високий цінник – від 75,5 тисяч доларів – британський кросовер вже неодноразово ставав самим продаваним новим електромобілем в нашій країні.

Jaguar I-Pace оснащується батареєю на 90 кіловат-годин. На одному заряді електричний кросовер може проїхати 470 кілометрів.

7. Hyundai Kona Electric (480 км)

Hyundai Kona Electric

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 167 Розгін до 100 км/г, с. 7.9 Ємність батареї, кВт⋅г 67.1 Запас ходу, км 480 Час зарядки, хв. 420

Hyundai Kona Electric оснащується тієї ж батареєю, що і електромобілі Kia – ємністю 67 кіловат-годин. При цьому запас ходу у «Кони» на 25 кілометрів більше, ніж у корейських побратимів. Як це пояснити? Очевидно, справа в налаштуваннях.

Kona Electric офіційно представлена і в Україні.

6. Skoda Enyaq (500 км)

Skoda Enyaq

Потужність, к.с. 306 Максимальна швидкість, км/г 180 Розгін до 100 км/г, с. 5.9 Ємність батареї, кВт⋅г 82 Запас ходу, км 500 Час зарядки, хв. 495

Enyaq – можна назвати першим повноцінним електромобілем Skoda. Звичайно, ви можете заперечити: а як же Skoda CITIGOe iV? Дійсно, формально саме електрична версія Citigo є «зеленим» первістком чеської марки. Але, з іншого боку, це ж всього лише версія Volkswagen Up – бензинового автомобіля, який перевели на електрику.

Втім, Enyaq теж не є власною розробкою Skoda. Електромобіль побудований на платформі Volkswagen. Кросовер оснастили батареєю ємністю 82 кіловат-години. На одному заряді електрокар може проїхати 500 кілометрів.

Чи буде Skoda Enyaq представлена в Україні – невідомо.

5. Tesla Model X (507 км)

Tesla Model X

Потужність, к.с. 476 Максимальна швидкість, км/г 250 Розгін до 100 км/г, с. 4.6 Ємність батареї, кВт⋅г 100 Запас ходу, км 507 Час зарядки, хв. 420

Tesla Model X – один з найпопулярніших електромобілів в світі (не плутати з продаваним). Щоправда, в Україні електрокар офіційно не представлений. Втім, як і компанія Tesla в цілому. Тому українцям доводиться купувати Model X у «сірих» дилерів. В основному попитом користуються «ікси» з пробігом. Як правило, їх везуть з США у вигляді «битків» (так називають автомобілі після ДТП).

Model X оснащується батареєю на 100 кіловат-годин. Запас ходу електромобіля – 507 кілометрів.

4. Volkswagen ID.3 (550 км)

Volkswagen ID.3

Потужність, к.с. 204 Максимальна швидкість, км/г 160 Розгін до 100 км/г, с. 7 Ємність батареї, кВт⋅г 82 Запас ходу, км 550 Час зарядки, хв. 495

ID.3 – перший електромобіль Volkswagen, побудований на платформі, яка розроблялася спеціально для електричних моделей. Новинка повинна надійти в продаж до кінця 2020 року. Однак у офіційних дилерів в Україні вона навряд чи з'являться. Німці не поспішають виводити на український ринок свої електрокари.

Volkswagen ID.3 комплектується батареєю ємністю 82 кіловат-години. Без підзарядки електричний хетчбек може проїжджати 550 кілометрів.

3. Tesla Model 3 (560 км)

Tesla Model 3

Потужність, к.с. 449 Максимальна швидкість, км/г 233 Розгін до 100 км/г, с. 4.6 Ємність батареї, кВт⋅г 75 Запас ходу, км 560 Час зарядки, хв. 465

Model 3 – найдоступніший електромобіль Tesla. У США ціни на «Трійку» стартують з 41,1 тисячі доларів. В Україні доведеться заплатити значно більше. «Сірі» дилери просять за електрокар, мінімум, $55 тисяч.

Tesla Model 3 оснащується батареєю на 75 кіловат-годин. Це дозволяє їй проїжджати на одному заряді 560 кілометрів.

2. Ford Mustang Much-E (600 км)

Ford Mustang Much-E

Потужність, к.с. 286 Максимальна швидкість, км/г 180 Розгін до 100 км/г, с. 7 Ємність батареї, кВт⋅г 98.8 Запас ходу, км 600 Час зарядки, хв. 585

Much-E став «розривом шаблонів» для шанувальників Mustang. По-перше, тому що до цього під легендарною американською маркою ніколи не випускалися кросовери. По-друге, адепти класичних «Мустангів» ніяк не чекали на появу електромобіля.

Mustang Much-E оснащується батареєю ємністю 98,8 кіловат-годин. Без підзарядки електромобіль може проїхати 600 кілометрів.

1. Tesla Model S (610 км)

Tesla Model S

Потужність, к.с. 476 Максимальна швидкість, км/г 250 Розгін до 100 км/г, с. 3.8 Ємність батареї, кВт⋅г 100 Запас ходу, км 610 Час зарядки, хв. 420

Tesla Model S залишається незмінним лідером рейтингу кращих електромобілів за запасом ходу. На одному заряді 100-кіловатної батареї електрокар може проїхати 610 кілометрів.

Головний мінус Model S – ціна. У США ціни на «Еску» стартують з 81 тисячі доларів. В Україні ж дешевше $ 100 тисяч нову Model S ви навряд чи знайдете.