Subaru анонсувала свій перший електромобіль. Що відомо про новинку
Японська компанія анонсувала електричний кросовер, який з’явиться у продажу у 2022 році
Subaru анонсувала свій перший серійний електромобіль. Це буде кросовер під назвою Solterra. Новинка надійде у продаж в середині 2022 року.
Solterra став результатом співпраці Subaru і Toyota. У компанії поки не розкривають технічних характеристик електричного кросовера, однак йому обіцяна двомоторна силова установка і повний привід.
Поки ж Subaru опублікувала два зображення майбутньої моделі. На першому знімку – назва кросовера на кормі з грудками бруду, що вказує на позашляховий характер автомобіля. На другому – силует електрокара.
Судячи за фотографіями, електрокар отримає світлодіодну оптику і високий дорожній просвіт.