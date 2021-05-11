Subaru анонсувала свій перший електромобіль. Що відомо про новинку

Японська компанія анонсувала електричний кросовер, який з’явиться у продажу у 2022 році

Subaru анонсувала свій перший серійний електромобіль. Це буде кросовер під назвою Solterra. Новинка надійде у продаж в середині 2022 року.

Solterra став результатом співпраці Subaru і Toyota. У компанії поки не розкривають технічних характеристик електричного кросовера, однак йому обіцяна двомоторна силова установка і повний привід.

Subaru Solterra

Поки ж Subaru опублікувала два зображення майбутньої моделі. На першому знімку – назва кросовера на кормі з грудками бруду, що вказує на позашляховий характер автомобіля. На другому – силует електрокара.

Судячи за фотографіями, електрокар отримає світлодіодну оптику і високий дорожній просвіт.