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    Суперкар своїми руками: в’єтнамці зробили Bugatti з глини

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    Bugatti з глини / Скріншот - Суперкар своїми руками: в’єтнамці зробили Bugatti з глини
    Bugatti з глини / Скріншот

    Блогери з В’єтнаму зліпили суперкар Bugatti Chiron з глини

    Блогери в’єтнамського каналу NHẾT TV показали незвичайну копію Bugatti Chiron, кузов якої повністю зліплений з глини. На створення глиняної репліки пішло два тижні, протягом яких вони працювали по 19 годин щодня.

    Результат кропіткої праці, а також сам процес формування кузова з глини блогери зняли на відео.

    Автор каналу – простий фермер з В'єтнаму, який вкрай захоплений суперкарами, але не може собі дозволити ні одну з машин своєї мрії. Тому він і його однодумці будують їх самі з різних матеріалів, причому, як правило, досить бюджетних.

    Наприклад, цей Chiron – це обклеєний скотчем каркас із зварених металевих профілів і алюмінієвих листів, навколо якого «побудували» кузов з глини. Щоб надати «підробці» максимальну схожість з оригіналом, вони використовували лазерні вимірювачі, а коли все панелі і отвори були готові, ретельно відшліфували поверхню.

    Теги: Bugatti
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