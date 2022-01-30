Toyota планує випустити рекордну кількість автомобілів у 2022 році

Японська компанія спробує випустити рекордні 11 млн автомобілів у 2022 році

Японська компанія Toyota будує оптимістичні плани на поточний рік. Компанія планує виготовити рекордні 11 мільйонів автомобілів у 2022 фінансовому році, якщо постачання чіпів буде стабільним.

При цьому раніше компанії повідомляли, що глобальний виробничий план на лютий 2022 року складе близько 700 тис. одиниць. Поточний попит дуже високий, тому Toyota прагне високого виробничого плану на лютий. Однак через дефіцит на напівпровідники у всіх галузях він був скоригований приблизно на 150 тис. одиниць по всьому світу.

Раніше експерти Інституту досліджень авторинку прогнозували можливе зростання цін на легковики з пробігом на 15-20% у першому півріччі 2022 року. Тому зараз, мабуть, дуже вдалий час для купівлі авто.

Як відомо, в автосалонах утворилися довгі черги на купівлю нових авто. Деякі моделі українцям доводиться чекати по кілька місяців. На думку експертів, така ситуація спостерігатиметься упродовж року.