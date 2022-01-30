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    Toyota представила позашляховик Sequoia нового покоління

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    Toyota представила нову Sequoia - Toyota представила позашляховик Sequoia нового покоління
    Toyota представила нову Sequoia
    фото з відкритих джерел

    Компанія Toyota представила нове, третє покоління рамного позашляховика Sequoia

    Японська Toyota представила нове, третє покоління рамного пікапа Sequoia.

    Як і раніше, Toyota Sequoia побудована на основі актуальної моделі Toyota Tundra. Тепер це пікап третьої генерації з рамною платформою зі зварними лонжеронами коробчатого перерізу, відштамповані з високоміцної сталі. Шасі одержало назву Toyota F1 (TNGA-F), ця модифікація також використовується на позашляховику Land Cruiser 300. Тобто, Tundra та новий Крузак мають багато спільного.

    У Toyota Tundra новинка запозичила мотор, але тільки в одному виконанні: у вигляді гібридної системи i-Force, де 3,5-літровий бензиновий двигун V6 з подвійним турбонаддуванням працює з електродвигуном. Сукупна продуктивність установки становить 443 к.с., а крутний момент 790 Нм. В ролі трансмісії виступає 10-швидкісна АКПП, привід – задній або повний.

    У базову комплектацію авто включені 14-дюймовий сенсорний екран медіасистеми, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма та електропривод складання крісел третього ряду. Усього передбачено п’ять комплектацій: SR5, Limited, Platinum, TRD Pro та Capstone. Для SR5 та Limited можна замовити пакет TRD Off-Road, до якого включені амортизатори та пружини Bilstein, налаштовані для бездоріжжя.

    Випускатимуть позашляховик у США. Ціни поки що не оголошені.

    Теги: Toyota
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    Toyota представила позашляховик Sequoia нового покоління