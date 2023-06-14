АЗС підвищують ціни на пальне: до чого готуватися українцям

Зростання цін на пальне потягне за собою здорожчання усіх послуг, включаючи тарифи на перевезення

Українці не зможуть запастись дешевим пальним протягом червня, бо мережі АЗС почнуть піднімати ціни вже із середини червня

Починаючи із середини червня мережі АЗС почнуть підвищувати ціни на пальне. Усе тому, що з 1 липня повертаються довоєнні податки на пальне. Про це повідомив засновник групи «Прайм» Дмитро Льоушкін на сторінці в Facebook.

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Експерт зазначив, що відповідно до закону з 1 липня повертається 20% ПДВ на пальне і акциз, який діяв до війни.

«На нас чекає зростання цін від 7 до 10 гривень, залежно від котирувань на той момент…Зростання цін на стелах буде не пропорційне зростанню самого пального, частину компенсують зниженням маркетингових знижок. Умовно це буде виглядати як три-п'ять гривень на стелі прикрутять, решту відріжуть від будь-яких бонусів», – написав експерт.

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Він також підкреслив, що це означає космічне зростання всього, включаючи тарифи на перевезення.

Проте, Льоушкін попереджає, що українці не зможуть запастись дешевим пальним протягом червня, бо мережі АЗС почнуть піднімати ціни вже із середини червня, щоб закупити нову партію. «Однозначно у всіх компаній є логістичне плече, грубо кругообіг бензовоза становить тиждень... і до двох. Залежно від черг на кордонах та довжини колії та інших факторів. Отож і свято цін теж розпочнеться за два тижні до сакральної дати 1 липня. Не різко, але поступово і з прискоренням», – пояснив засновник мережі АЗС.

На його думку, бажання багатьох українців, компаній і аграріїв встигнути закупити більш дешеве пальне ще більше «розігріють» ринок.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року Міністерство енергетики, посилаючись на слова заступника голови відомства Миколи Колісника заявило про те, що не можна виключати ризику чергової спроби ворога позбавити нас пального. Відомство повідомило про те, що у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів, що є критично малим показником. Утім, українцям не варто їхати на АЗС із каністрами, щоб запастись пальним. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.