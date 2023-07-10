У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)

Упродовж чотирьох місяців представники АЗС передавали пальне, навіть не підозрюючи, що їх обманюють

У Дніпрі зловмисники обманювали представників автозаправок та збирали пальне нібито для українських військових. До злочинної групи входили шестеро військовослужбовців та четверо цивільних. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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«Встановлено, що до групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин. У листах представників АЗС просили надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж чотирьох місяців представники АЗС передавали пальне, навіть не підозрюючи, що їх обманюють. За цей час вони виділили більше 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн грн.

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Отриманий товар зловмисники потім перепродували на території Дніпропетровської області.

«У фігурантів вилучені чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини», – кажуть у ДБР.

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Учасникам злочинної групи вже повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше поліція викрила шахраїв, які пропонували за гроші повернути захисників з полону.