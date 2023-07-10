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У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі шахраї видурили в АЗС понад 50 тонн пального (фото)
Отриманий товар зловмисники перепродували на території Дніпропетровської області
фото: ДБР

Упродовж чотирьох місяців представники АЗС передавали пальне, навіть не підозрюючи, що їх обманюють

У Дніпрі зловмисники обманювали представників автозаправок та збирали пальне нібито для українських військових. До злочинної групи входили шестеро військовослужбовців та четверо цивільних. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Встановлено, що до групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин. У листах представників АЗС просили надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж чотирьох місяців представники АЗС передавали пальне, навіть не підозрюючи, що їх обманюють. За цей час вони виділили більше 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн грн.

Отриманий товар зловмисники потім перепродували на території Дніпропетровської області.

«У фігурантів вилучені чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини», – кажуть у ДБР.

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Учасникам злочинної групи вже повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше поліція викрила шахраїв, які пропонували за гроші повернути захисників з полону.

Теги: Дніпропетровщина пальне шахрайство

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