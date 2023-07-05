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Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію Україна зможе імпортувати електрику – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію Україна зможе імпортувати електрику – «Укренерго»
За розрахунками «Укренерго» внутрішніми джерелами ми покриваємо тільки біля 96% власного споживання
фото з відкритих джерел

Серпень буде важким місяцем з точки зору навантаження на енергосистему і вона потребуватиме імпорту

У 2023 році внутрішнє виробництво електроенергії покриває 96% споживання, через що Україні потрібен імпорт. 

Про це повідомив директор з управління об’єднаної енергосистеми України – головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко. 

«Якщо говорити про перспективу до кінця цього року, то за нашими розрахунками внутрішніми джерелами ми покриваємо тільки біля 96% власного споживання. Можна констатувати факт, що для енергосистеми України потрібен імпорт», – сказав він. 

Зайченко наголосив, що серпень буде важким місяцем з точки зору навантаження на енергосистему і вона потребуватиме імпорту. 

Він додав, що в подальшому ситуація буде покращуватись, але потреба в імпорті буде і надалі. 

«Одна з основних причин (перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії, – ред.) – це забезпечення постачання імпортної електроенергії на наш ринок як мінімум в період проходження вечірніх максимумів навантаження», – підкреслив головний диспетчер.

Нагадаємо, громадська організація «Перша енергетична рада» (ПЕР) заявляла, що скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими. 

 

Теги: імпорт ринок Укренерго

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Економіка

Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію Україна зможе імпортувати електрику – «Укренерго»
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