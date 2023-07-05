Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію Україна зможе імпортувати електрику – «Укренерго»

За розрахунками «Укренерго» внутрішніми джерелами ми покриваємо тільки біля 96% власного споживання

Серпень буде важким місяцем з точки зору навантаження на енергосистему і вона потребуватиме імпорту

У 2023 році внутрішнє виробництво електроенергії покриває 96% споживання, через що Україні потрібен імпорт.

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Про це повідомив директор з управління об’єднаної енергосистеми України – головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко.

«Якщо говорити про перспективу до кінця цього року, то за нашими розрахунками внутрішніми джерелами ми покриваємо тільки біля 96% власного споживання. Можна констатувати факт, що для енергосистеми України потрібен імпорт», – сказав він.

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Зайченко наголосив, що серпень буде важким місяцем з точки зору навантаження на енергосистему і вона потребуватиме імпорту.

Він додав, що в подальшому ситуація буде покращуватись, але потреба в імпорті буде і надалі.

«Одна з основних причин (перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії, – ред.) – це забезпечення постачання імпортної електроенергії на наш ринок як мінімум в період проходження вечірніх максимумів навантаження», – підкреслив головний диспетчер.

Нагадаємо, громадська організація «Перша енергетична рада» (ПЕР) заявляла, що скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими.