Як зміняться ціни на пальне через місяць. Прогноз експерта

Як каже експерт, ціна на бензин зросте на 8-9 гривень, дизельне пальне – на 5-6 гривень

Подорожчання пального йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів

Мережі автозаправних станцій поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на три гривні. Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я думаю, що ціна підвищуватиметься протягом місяця, тому що по суті цей місяць буде необхідний для того, щоби паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками», – зазначив експерт.

Як зазначив Куюн, подорожчання йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами фахівця, трейдери скористалися цією ситуацією (підвищенням ставки ПДВ та зростанням акцизів на пальне – «Главком») і в травні-червні привезли багато палива зі старою акцизною ставкою і продаватимуть його вже період зростання цін, розраховуючи на додатковий прибуток. Але головний фактор у підвищенні – це зростання ПДВ, який дає 13% зростання.

«Він сплачується безпосередньо в момент продажу кінцевому споживачеві, тобто він уже набув чинності по суті», – зазначив експерт.

Куюн додав, що палива з новим акцизом ще фізично немає на станціях, там лежить паливо зі старим акцизом ще червневе, бо липневе з новим акцизом ще фізично ніхто не привіз.

«А ось ПДВ уже буквально з першого числа вже нараховується за новою ставкою, відповідно його вже почали залучати до ціни», – додав директор «Консалтингової групи А-95».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Куюн очікує, що з урахуванням усіх прогнозів на 8-9 гривень зросте ціна на бензин і десь на 5-6 гривень зросте ціна на дизельне пальне.

«Діапазон буде десь: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95-й бензин до 55 гривень за літр», – сказав фахівець.

На думку Куюна, за автогазом буде найменше підвищення приблизно на 3 гривні, ціни зростуть приблизно до 26 гривень за літр.

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із €100 до €213,5 за 1000 літрів на дизельне пальне зі €100 до €139,5. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні €52 за 1000 літрів.

Нагадаємо, з 1 липня повернулися довоєнні податки на пальне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».