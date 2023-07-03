Як зміняться ціни на пальне через місяць. Прогноз експерта
Подорожчання пального йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів
Мережі автозаправних станцій поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на три гривні. Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
«Я думаю, що ціна підвищуватиметься протягом місяця, тому що по суті цей місяць буде необхідний для того, щоби паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками», – зазначив експерт.
Як зазначив Куюн, подорожчання йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів.
За словами фахівця, трейдери скористалися цією ситуацією (підвищенням ставки ПДВ та зростанням акцизів на пальне – «Главком») і в травні-червні привезли багато палива зі старою акцизною ставкою і продаватимуть його вже період зростання цін, розраховуючи на додатковий прибуток. Але головний фактор у підвищенні – це зростання ПДВ, який дає 13% зростання.
«Він сплачується безпосередньо в момент продажу кінцевому споживачеві, тобто він уже набув чинності по суті», – зазначив експерт.
Куюн додав, що палива з новим акцизом ще фізично немає на станціях, там лежить паливо зі старим акцизом ще червневе, бо липневе з новим акцизом ще фізично ніхто не привіз.
«А ось ПДВ уже буквально з першого числа вже нараховується за новою ставкою, відповідно його вже почали залучати до ціни», – додав директор «Консалтингової групи А-95».
Куюн очікує, що з урахуванням усіх прогнозів на 8-9 гривень зросте ціна на бензин і десь на 5-6 гривень зросте ціна на дизельне пальне.
«Діапазон буде десь: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95-й бензин до 55 гривень за літр», – сказав фахівець.
На думку Куюна, за автогазом буде найменше підвищення приблизно на 3 гривні, ціни зростуть приблизно до 26 гривень за літр.
З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із €100 до €213,5 за 1000 літрів на дизельне пальне зі €100 до €139,5. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні €52 за 1000 літрів.
Нагадаємо, з 1 липня повернулися довоєнні податки на пальне.
До слова, національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».
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