В Європі почався бум електрокарів

Загальна кількість електрокарів в світі оцінюється в 10 мільйонів одиниць

У 2020 році Європа вперше обігнала Китай за кількістю реєстрацій нових електромобілів – 1,36 проти 1,24 млн відповідно. Про це йдеться в «Глобальному рейтингу електричної мобільності».

В регіоні почався бум електрокарів.

Загальна кількість електрокарів в світі оцінюється в 10 мільйонів одиниць. Найбільша кількість екологічних авто зареєстровано в Китаї (4,2 млн), Європі (3,2 млн) і США (1,7 млн).

На першому місці серед європейських країн – Німеччина (понад 394 тисяч).

У минулому році в світі на облік було поставлено на 45 відсотків електромобілів більше, ніж в 2019. У Європі зростання склало 143 відсотка, в Німеччині - 263 відсотків, в Італії - 247 відсотків, у Франції - 202 відсотка.

Європа займає перше місце за кількістю електромобілів в перерахунку на тисячу жителів - 6,1.

Середньосвітовий показник становить 1,4 електрокара.

Світовим лідером виявилася Норвегія (81 електромобіль на тисячу жителів).

В цілому електромобілі зайняли 4,6 відсотка ринку нових транспортних засобів (приріст на 1,9 процентних пункту в порівнянні з 2019 роком).

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